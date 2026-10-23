Un perro cayó del piso 13 y mató a tres personas

Como consecuencia del violento golpe, ambos murieron en el acto, desatando una profunda conmoción y la aglomeración en la calle. Sin embargo, la secuencia fatal siguió cuando Edith Solá de 47 años, se acercó para averiguar lo que sucedía. Cuando cruzó la avenida Rivadavia en un tramo sin señalización, fue embestida por un colectivo de la línea 55, sufriendo un impacto fatal que terminó con su vida en el lugar.

El horror seguía y la muerte se cobró una última víctima. Un hombre no identificado que presenció el atropello sufrió un colapso nervioso y comenzó a sentirse mal. Tras cruzar a una concesionaria de automóviles para pedir ayuda, el testigo se desvaneció por un paro cardíaco y falleció mientras era trasladado de urgencia al hospital.

Esta es la historia de cómo un caniche se convirtió en leyenda en menos de veinte minutos por una insólita cadena de desgracias. Han pasado 38 años y muchos argentinos aún recuerdan el caso.