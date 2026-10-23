Jugo de limón para la ropa: 5 maneras de aprovechar el lavado

1. La mezcla de limón y sal puede actuar sobre manchas de óxido

El óxido es una de las manchas para las que se sugiere combinar sal y jugo de limón. La Universidad de Georgia recomienda enjuagar primero la tela y aplicar sal y limón; su guía agrega que el blanqueador con cloro no debe utilizarse sobre óxido porque puede fijar la mancha.

El procedimiento planteado por Kerr consiste en enjuagar la zona con agua fría, extender la prenda, empapar la marca con limón y cubrirla con sal. Tras dejar actuar la mezcla durante la noche, se retira la sal y la prenda se lava de la manera habitual.

2. Los blancos admiten un refuerzo con jugo de limón

El limón se plantea como una alternativa para prendas y ropa de hogar blancas que hayan perdido luminosidad o presenten amarilleo. La propuesta es remojarlas durante la noche en agua con entre media y una taza de jugo de limón, o sumar entre un cuarto y media taza al ciclo de lavado junto con el detergente.

Este uso debe limitarse a textiles blancos, ya que el ácido puede aclarar o quitar tintes de telas oscuras o de colores intensos. El Instituto Estadounidense de Limpieza aconseja respetar la etiqueta de cuidado de la prenda antes de usar cualquier blanqueador.

3. Los olores a humedad pueden requerir una limpieza del tejido

Las toallas, sábanas y prendas pueden conservar un olor a humedad aun después de lavarse. La guía de Kerr atribuye este problema a acumulaciones de detergente y suavizante que retienen bacterias causantes del olor en las fibras. Para estos casos, sugiere incorporar entre media y una taza de jugo de limón al lavado.

El objetivo es ayudar a descomponer los residuos asociados al mal olor. Sin embargo, el limón no sustituye las indicaciones de higiene cuando existe contaminación específica. Para textiles afectados por norovirus, por ejemplo, la Universidad de Minnesota indica lavar con detergente y blanqueador, siguiendo las instrucciones de la etiqueta, o con detergente oxigenado si no se puede usar blanqueador.

4. Las manchas de frutos rojos pueden tratarse en más de una aplicación

Las marcas de frutilla, arándano, frambuesa u otros frutos rojos pueden responder al mismo tratamiento sugerido para el óxido: jugo de limón y sal sobre la zona afectada. Si luego del primer lavado la mancha se atenúa pero no desaparece, Kerr aconseja repetir el proceso.

La rapidez también importa. Ante manchas de fruta, la Universidad Estatal de Utah recomienda retirar los restos, pasar agua fría sobre la tela, frotar con detergente y lavar cuanto antes con la temperatura más alta que permita el tejido. El método con limón solo debe aplicarse si la etiqueta de cuidado lo permite.

5. La limpieza de la lavadora con limón debe ser ocasional

El jugo de limón puede utilizarse en un ciclo vacío con agua caliente para atender depósitos y olores de la lavadora. La guía propone colocar entre una y dos tazas en el compartimiento del detergente, sin añadir ropa ni detergente. El componente ácido relevante del limón es el ácido cítrico.

No se recomienda convertir este recurso en una práctica frecuente. Los ácidos pueden deteriorar con el tiempo piezas de goma, como sellos y mangueras. Antes de limpiar el aparato, corresponde consultar su manual de uso y mantenimiento. También hay límites que no deben omitirse: