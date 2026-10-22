Premios Martín Fierro de Radio: conocé a todos los ganadores

A continuación, repasamos la lista completa de ganadores de los Martín Fierro de Radio 2026, categoría por categoría, en una noche que celebró el trabajo y el talento de las principales figuras de la radio argentina.
La lista de los ganadores
Programa periodístico matutino diario en AM
Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid)
Programa periodístico matutino diario FM
¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos)
Programa periodístico vespertino diario AM
Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)
Programa periodístico vespertino diario FM
Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)
Programa de interés general en AM
El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)
Programa de interés general en FM
Coworking (Nacho Otero – Delta)
Programa nocturno AM y FM
Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)
Programa semanal en AM
Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)
Programa semanal en FM
Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos)
Programa deportivo
Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)
Programa musical en AM
La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)
Programa musical en FM
Aspen Club (FM Aspen)
Programa cultural/educativo
Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)
Programa agropecuario
La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental)
Labor periodística femenina
María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)
Labor periodística masculina
Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)
Labor conducción femenina
María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)
Labor conducción masculina
Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)
Labor periodística deportiva
Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)
Labor humorística
Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)
Servicio informativo
Rotativo del aire (Rivadavia)
Labor locución femenina
Gigi Ribaloff (Mucha Radio)
Labor locución masculina
Sebastián Bresler (Mitre)
Relator deportivo
Gabriel Anello (Mitre)
Mejor labor en producción
Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)
Mejor labor en operación
Gabriel Marsili (FM Los40)
Labor en musicalización
Delta Music Team (FM Delta)
Movilero
Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre)
Columnista de espectáculos
Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)
Columnista político
Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)
Columnista económico
Willy Kohan (Rivadavia)
Columnista policial / judicial
Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play)