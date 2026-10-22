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Premios Martín Fierro de Radio: conocé a todos los ganadores

Los Premios Martín Fierro de Radio 2026 se entregaron en la noche del miércoles y tuvo a María O'Donnell como ganadora de la estatuilla de oro.

La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para reconocer a las figuras, los programas y los equipos que se destacaron durante la temporada.

La ceremonia se realizó este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, con la presencia de conductores, periodistas y referentes de las principales emisoras del país. La gala estuvo conducida por Luis Novaresio y Luciana Rubinska y reunió a representantes de AM y FM en una celebración que distinguió distintas áreas del trabajo radial.

A lo largo de la noche se entregaron estatuillas en 32 categorías, que abarcaron desde programas periodísticos y de interés general hasta conducción, labor periodística, deportes, humor y producción. Uno de los momentos más esperados fue la entrega del Martín Fierro de Oro, que quedó en manos de María O’Donnell, quien se llevó el máximo reconocimiento de la velada.

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A continuación, repasamos la lista completa de ganadores de los Martín Fierro de Radio 2026, categoría por categoría, en una noche que celebró el trabajo y el talento de las principales figuras de la radio argentina.

La lista de los ganadores

Programa periodístico matutino diario en AM

Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid)

Programa periodístico matutino diario FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos)

Programa periodístico vespertino diario AM

Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)

Programa periodístico vespertino diario FM

Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)

Programa de interés general en AM

El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)

Programa de interés general en FM

Coworking (Nacho Otero – Delta)

Programa nocturno AM y FM

Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)

Programa semanal en AM

Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)

Programa semanal en FM

Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos)

Programa deportivo

Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)

Programa musical en AM

La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)

Programa musical en FM

Aspen Club (FM Aspen)

Programa cultural/educativo

Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)

Programa agropecuario

La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental)

Labor periodística femenina

María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)

Labor periodística masculina

Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Labor conducción femenina

María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)

Labor conducción masculina

Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)

Labor periodística deportiva

Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)

Labor humorística

Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)

Servicio informativo

Rotativo del aire (Rivadavia)

Labor locución femenina

Gigi Ribaloff (Mucha Radio)

Labor locución masculina

Sebastián Bresler (Mitre)

Relator deportivo

Gabriel Anello (Mitre)

Mejor labor en producción

Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Mejor labor en operación

Gabriel Marsili (FM Los40)

Labor en musicalización

Delta Music Team (FM Delta)

Movilero

Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre)

Columnista de espectáculos

Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)

Columnista político

Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)

Columnista económico

Willy Kohan (Rivadavia)

Columnista policial / judicial

Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play)

FUENTE: Primicias Ya

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