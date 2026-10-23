Francia desplegará 70.000 agentes de policía y gendarmes tras anuncio de nuevas protestas

El ministro volvió a condenar el vandalismo y los saqueos observados al margen de las protestas del fin de semana pasado, y afirmó que las autoridades serán “inflexibles” con los vándalos y los saqueadores, así como con quienes cometan “atrocidades”.

También reiteró que parte de la violencia había sido avivada por grupos “de extrema izquierda y de extrema izquierda radical”, aunque no ofreció detalles adicionales.

“Lo ocurrido el 17 de octubre es totalmente inaceptable. Tomaremos el control absoluto para evitar que se repitan estos saqueos y ataques a edificios públicos”, declaró.

Más de 200 personas ya han sido encarceladas por la violencia del fin de semana pasado.

Unidades de élite como el GIGN (Grupo Nacional de Intervención de la Gendarmería) y el RAID (Investigación, Asistencia, Intervención y Disuasión) se activarán mañana en las protestas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió el viernes durante casi tres horas con organizaciones estudiantiles y miembros de los consejos estudiantiles académicos. Esta fue la primera reunión de este tipo desde el inicio del movimiento estudiantil hace un mes, ya que sus representantes llevaban varias semanas solicitando un encuentro para obtener respuestas a sus demandas, indicó Le Monde.

Tras la reunión, las organizaciones estudiantiles valoraron positivamente el "diálogo constructivo, pero carente de respuestas concretas", lamentó Lydia Hamadene, de la Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria.

"El presidente estaba escuchando. Quería entender por qué había un nivel de movilización tan alto, consciente de que la democracia había fracasado", dice Nathanaël Combary, presidente del consejo de administración del instituto Renouveau.

Tanto grupos estudiantiles como sindicatos han planeado manifestaciones en todo el país. La principal organización estudiantil de Francia, UNEF, convocó manifestaciones para el sábado, y el movimiento de los Chalecos Amarillos también ha anunciado que marchará por el centro de París.

Marine Le Pen también organiza el congreso de la ultraderechista Agrupación Nacional en la ciudad central de Orléans, por lo que se prevén protestas allí, con la asistencia prevista de hasta 30.000 contramanifestantes.

La Prefectura de Policía de París impuso un toque de

queda para menores no acompañados por al menos uno de sus tutores legales desde el viernes 23 de octubre hasta el lunes 26 de octubre, todas las noches de 21:00 a 6:00 horas. Durante ese periodo, los menores tendrán prohibido circular o aparcar en las vías públicas en varias zonas de la capital, según lo definido por decreto prefectural.

La medida afecta a varios sectores de la ciudad, incluidos los distritos de Les Halles, Hôtel de Ville, Champs-Élysées, Bastille y Place d’Italie, así como las zonas que rodean varias de las principales estaciones de tren de París.

Varios museos y lugares turísticos cerrarán este fin de semana: el Louvre, el Museo de Orsay, el Grand Palais y el Petit Palais, el Museo Picasso, la Orangerie, la Fundación Cartier, la Bolsa de Comercio y la Ópera de París.

La feria internacional de arte contemporáneo Art Basel decidió no abrir sus puertas el sábado y el domingo como estaba previsto inicialmente, mientras que las tiendas y los negocios también están tapiando sus escaparates.

Además de París, otras ciudades implementarán toques de queda parciales: Lyon, Marsella, Le Mans, Saint-Étienne, Limoges, Toulouse, Perpiñán, Mulhouse y Burdeos.