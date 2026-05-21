Nenu López ingresó a Gran Hermano

Y se refirió directamente a los jugadores originales: “Si están plantas, yo vengo a podarlos a todos. A veces hablo sin pensar y tengo que pensar en lo que digo; soy muy transparente”.

Minutos después, López se mostró radiante, eufórica y con una clara actitud de disfrute por la oportunidad de sumarse al juego.

Quién es Nenu López, expareja de Martín Salwe

Nenu López es una figura mediática argentina que comenzó a ganar notoriedad en el ambiente del espectáculo tras su participación en distintos programas de televisión y su exposición en redes sociales. Uno de sus primeros momentos de mayor visibilidad fue su paso por el mundo del entretenimiento televisivo, donde empezó a familiarizarse con los medios y la exposición pública.

Su salto más fuerte llegó cuando formó en 2023 parte de Bailando por un sueño, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde su presencia no pasó desapercibida y comenzó a instalar su nombre en la prensa de espectáculos. A partir de allí, su perfil mediático creció y su vida personal también comenzó a tener mayor cobertura, especialmente por su relación con el periodista Martín Salwe que duró, desde entonces, hasta marzo de 2024.

Con ese recorrido en el ambiente televisivo y del espectáculo, ahora suma un nuevo desafío al ingresar a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde buscará afianzarse nuevamente en el foco mediático y mostrar una nueva faceta dentro de la convivencia del reality.