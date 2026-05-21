Shakira invitó a unos niños africanos para ser parte del show del Mundial

En este marco, el grupo compartió un video en donde realizaron su propia versión coreográfica de la pieza musical que rápidamente superó los 100 mil “Me gusta” entre dos plataformas de videos cortos; no obstante, uno de los clips llegó a la artista, que le solicitó a los intérpretes que la acompañen en el espectáculo.

“Hola a todos. Vi creaciones increíbles para Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo; quiero que ese momento sea especial para todos nosotros. Inolvidable”, inició la cantante en un nuevo video que utilizó como intermediario.

En línea, confirmó que la puesta en escena no solo estará integrada por los jóvenes bailarines: “Por eso decidí invitar a tantos de ustedes como pueda para que bailen conmigo en la final. Ya invité a los niños de Uganda. Ahora quiero ver todos sus videos, así que voy a observar muy de cerca”.__IP__