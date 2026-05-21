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El repechaje de Gran Hermano causó revuelo en la casa

Gracias al voto del público, Yipio y Lola volvieron a la competencia, mientras que Andrea del Boca y Brian Sarmiento lograron su regreso a través del codiciado Golden Ticket.

En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la noche de repechaje estuvo cargada de emoción y giros inesperados. Gracias al voto del público, Yipio y Lola volvieron a la competencia, mientras que Andrea del Boca y Brian Sarmiento lograron su regreso a través del codiciado Golden Ticket.

El ingreso de Yipio fue uno de los momentos más celebrados: los jugadores estallaron en gritos de alegría al verla entrar. Su salida había sido repentina, motivada por un problema de salud de su madre, y la ausencia de la uruguaya había dejado un vacío entre sus compañeros.

Pero la escena más intensa de la noche llegó con una jugada estratégica que dejó a todos boquiabiertos. Mavinga, exparticipante, tuvo en sus manos un Golden Ticket extra y la decisión de otorgarlo o no a Carmiña. La tensión se apoderó del estudio cuando Santiago del Moro le dio la palabra: "Mavinga tiene en su poder un golden ticket extra que ella pone y dependerá solamente de ella lo que quiere hacer. Mavinga, lo que te dicte tu corazón está en voz. ¿Entra o no entra?".

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La respuesta fue contundente. "Yo, acá, la perdoné, pero no. No entra", disparó Mavinga, dejando a Carmiña fuera del juego. Meses atrás, Carmiña había protagonizado episodios con comentarios repudiables y discriminatorios hacia Mavinga, y la exjugadora aprovechó el momento para hacer justicia dentro del reality.

Cómo fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

La gala de repechaje en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un momento inolvidable: el regreso de Andrea del Boca, la gran figura de esta edición. A través del Golden Ticket, la actriz volvió a entrar a la casa y lo hizo desplegando todo su estilo característico.

La recordada protagonista de Perla negra fue la última en atravesar la puerta y sorprendió con un imponente abanico negro que cubría su rostro. Entre risas y comentarios, sus compañeros comenzaron a murmurar: "¿Es Andrea?", intentando confirmar si realmente se trataba de ella.

Minutos más tarde, Santiago del Moro apareció de manera virtual para saludar a los nuevos ingresos y se dirigió directamente a Andrea para saber cómo se encontraba. La actriz respondió con honestidad, recordando la caída que la obligó a dejar el reality: "Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera".

Con la misma naturalidad, agregó que en la clínica le habían dicho: "tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo", dejando en claro que su regreso fue tan esperado como cuidadosamente preparado.

FUENTE: PrimiciaYa

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