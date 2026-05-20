La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña de concientización para reclamar una regulación urgente sobre el uso de la inteligencia artificial en producciones audiovisuales, ante el avance de tecnologías capaces de replicar voces, rostros y actuaciones sin consentimiento.
Actores argentinos, en campaña para exigir límites al uso de la inteligencia artificial
La Asociación Argentina de Actores y Actrices impulsó una iniciativa pública para reclamar regulaciones sobre el uso de imágenes, voces y réplicas digitales dentro de la industria audiovisual.