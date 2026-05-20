Actores argentinos, en campaña para exigir límites al uso de la inteligencia artificial

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo principal es impulsar un debate público sobre derechos de imagen, consentimiento digital y transparencia frente al público.

En uno de los videos, Ricardo Darín plantea dudas sobre la autenticidad de los contenidos generados artificialmente al expresar: “¿Pero estás seguro de que soy yo?”, mientras que Gustavo Garzón advierte que “alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”. Desde el sindicato sostienen que el crecimiento de estas herramientas abre desafíos éticos y legales que todavía no cuentan con marcos regulatorios claros en Argentina.

La discusión sobre la inteligencia artificial y sus límites ya atraviesa a distintas industrias culturales en el mundo, especialmente luego de los conflictos gremiales registrados en Hollywood y el crecimiento de producciones generadas con IA. En ese contexto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices insistió en que “el público también tiene derecho a saber si un actor es real o no” y cerró su mensaje con una consigna directa: “Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial”.