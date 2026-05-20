Condenaron a un actor de El Marginal tras los tiros en la Villa 31

Además de esas obligaciones, también tuvo que grabar un mensaje audiovisual de concientización sobre el peligro que implica manipular armas de manera irresponsable. En ese registro, Santiago Motolo aparece mirando directamente a cámara y reflexionando sobre la gravedad de este tipo de acciones.

“Disparar un arma no es un chiste. Todo lo contrario: es un delito muy grave que pone en riesgo la vida de otras personas”, expresó el actor en una de las partes más contundentes del video.

Luego, profundizó sobre las consecuencias que puede provocar un disparo efectuado al aire y alertó sobre los daños irreversibles que pueden ocasionarse. “¿Sabías que un tiro al aire puede matar o causar daños irreversibles? Las víctimas pueden ser tus vecinos, tus amigos, tus familiares o un nene que estaba ahí jugando”, sostuvo.

Sobre el final del mensaje, Motolo también hizo referencia a una problemática que, según indicó, preocupa cada vez más: la presencia de armas en ámbitos escolares. “Hoy los chicos se están llevando armas a las escuelas. Es muy grave. Si escuchaste algo, si viste algo, habla, denuncia. No te quedes callado”, concluyó, alentando a utilizar los canales de denuncia correspondientes.

Quién es Santiago Motolo, el actor que se filmó en la Villa 31 disparando al aire

El nombre de Santiago Motolo quedó en el centro de la controversia luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se lo ve efectuando disparos al aire en la Villa 31, sitio que el actor e influencer había elegido para grabar contenido destinado a sus plataformas digitales.

La secuencia no tardó en multiplicarse en internet y generó una fuerte repercusión entre los usuarios, quienes cuestionaron con dureza la situación. Gran parte de las críticas estuvieron relacionadas con que el episodio ocurrió a pocos metros de una cancha de fútbol en la que había menores jugando al momento de los disparos.

El joven ganó visibilidad por sus trabajos en producciones como O11CE, la ficción juvenil de Disney, y también por su participación en El Jardín de Bronce. Además, en sus redes sociales asegura haber integrado el elenco de El Marginal.

En paralelo a su carrera actoral, Motolo desarrolló una importante presencia en TikTok, plataforma en la que acumula cerca de 300 mil seguidores. Allí comparte publicaciones relacionadas con desafíos, viajes y distintas experiencias en espacios públicos, además de escenas de su vida diaria y contenidos más personales.

En sus perfiles digitales también se define como streamer y exhibe una dirección de correo electrónico para recibir propuestas vinculadas a trabajos y acuerdos comerciales.