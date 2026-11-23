La conductora coincidió con su invitada y se sorprendió por el dinero que implicaría sostener ese ritmo. “No, es muy, muy fuerte”, señaló. Fachola volvió a reírse y, ante la insistencia de Moria por conocer el motivo de esa reacción, explicó: “Me río porque me da mucha gracia”.

Maite Fachola explicó por qué no gastaría USD 1000 en una cena

La conductora le preguntó de manera directa si durante su noviazgo con Ramírez habían llegado a gastar USD 500 en una cena o si, por el contrario, elegían opciones más sencillas. Fachola evitó responder con una comparación terminante sobre sus consumos como pareja, aunque aclaró que no le resultaba habitual pensar en gastos de esa magnitud.

“Es que no se me ocurre. A mí no se me ocurre porque primero que acá en Uruguay no hay muchos lugares donde una cena te salga mil dólares”, afirmó. Luego amplió su postura sobre la posibilidad de destinar esa suma a una comida: “Si hubiera, capaz que prefiero gastarme esos mil dólares en otra cosa. No me los gastaría en un pedazo de carne”.

Casán le repreguntó si aquella respuesta implicaba que Ramírez había sido austero con ella. Fachola lo negó. “No, no”, respondió antes de explicar cómo funcionaba la economía cotidiana de la pareja que mantuvieron durante cerca de dos años.

“Nosotros éramos un equipo. Yo tengo mi negocio, tengo mi gimnasio, entreno a un montón de mujeres, me va superbien, por suerte. Y él también tiene lo suyo”, sostuvo. Además, dejó en claro que él también tenía gestos con ella: “Como cualquier pareja, me invitaba, normal”.

La aclaración es relevante porque su risa no se presentó como una crítica a la conducta económica de su exnovio dentro de esa relación. Su reacción estuvo enfocada en el monto atribuido a las salidas con Fort y en las prioridades que ella tendría frente a una suma de USD 1000.

Las cenas fueron uno de los argumentos de Juan Manuel Ramírez tras la ruptura

Las declaraciones de Fachola ocurrieron después de que Ramírez hablara sobre el final de su relación con Fort. En audios enviados al programa Intrusos, sostuvo que no se sentía inseguro por el dinero, sino “desenfocado” por una dinámica que, según dijo, no podía sostener.