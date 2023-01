Daniela y Agustín vivieron un momento romántico en "Gran Hermano"

Parece que la enemistad latente entre “Vengañela” y Frodo se terminó, al menos por ahora. Esto porque en medio de la fiesta temática espacial, ambos protagonizaron un lento que sorprendió a las audiencias, especialmente porque de todos los presentes nadie esperaba que estuvieran de acuerdo en hacer pareja de baile.

El León no lo pensó dos veces apenas comenzaron las primeras notas del tema romántico ochentero: sacó a bailar a la joven de Moreno quien no rechazó su invitación y por un rato bailaron muy pegados, sonriendo y haciendo comentarios por lo bajo.

Para los internautas en Twitter, el comportamiento de los hermanitos fue muy señalado sobre todo porque Thiago, ex de Daniela, siempre se mantuvo cauto con Agustín por no considerarlo confiable. Sorprendentemente, es la joven quien pareció olvidar el recelo de su ex novio y decidió mostrarse muy cómplice y cercana con Frodo. Otros opinan que esta podría ser una nueva estrategia de Daniela para vengar al oriundo de González Catán, ahora que encontró gusto en hacer uso y abuso de las espontáneas.