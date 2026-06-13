Qatar se lo empató agónicamente a Suiza y rescató un empate valioso

A partir de allí, los dirigidos por Murat Yakin manejaron el desarrollo del juego y contaron con varias ocasiones para ampliar la diferencia. Ndoye, Vargas, Xhaka y nuevamente Embolo estuvieron cerca del segundo tanto, pero entre las intervenciones del arquero qatarí y la falta de precisión en la definición mantuvieron vivo al rival.

Embed - ¡¡HISTÓRICO Y AGÓNICO EMPATE de #CATAR ante #SUIZA en LA ÚLTIMA!! | Catar 1–1 Suiza | Resumen

Qatar, mientras tanto, tuvo dificultades para generar peligro. El equipo asiático pasó largos pasajes defendiendo cerca de su área y apostando a alguna acción aislada para mantenerse con vida en el partido.

Sin embargo, el fútbol suele castigar la falta de contundencia.

Cuando el reloj marcaba el cuarto minuto de descuento y la victoria suiza parecía asegurada, llegó el golpe inesperado. Tras un centro desde la izquierda, Boualem Khoukhi apareció en el área y conectó un cabezazo preciso para establecer el 1-1 definitivo.

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Boualem Khoukhi anotó el 1-1 ante Suiza a tres minutos del término del partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QGkQmcIlis — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

El tanto desató el festejo de los jugadores qataríes, que celebraron el empate como una victoria por la forma en que se desarrolló el encuentro. Del otro lado, Suiza se retiró con una sensación completamente opuesta: la de haber dejado escapar dos puntos que parecían asegurados.

Con este resultado, ambos equipos sumaron en su estreno dentro de una zona que también integran Canadá y Bosnia-Herzegovina, en un Grupo B que comienza a mostrar una gran paridad y promete una lucha cerrada por los lugares de clasificación.

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