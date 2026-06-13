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Alerta por viento Sur y lloviznas: el frío se intensifica este sábado

La jornada arrancó con una sensación térmica bajo cero y ráfagas que podrían superar los 50 km/h. Por la noche se espera inestabilidad.

La provincia de San Juan se encuentra bajo alerta meteorológica para este sábado 13 de junio debido al ingreso de viento del sector sur y el pronóstico de condiciones inestables hacia el cierre del día. A las 08:00 horas, el termómetro marcó apenas 2.6°C, con una sensación térmica que se desplomó hasta los -0.8°C.

De acuerdo con los datos oficiales actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad se posiciona en el 90% y la presión atmosférica es de 946.9 hPa. El viento sur ya se hace sentir a 13 km/h, manteniendo una visibilidad óptima de 15 kilómetros bajo un cielo algo nublado.

Para lo que resta del sábado, se anticipa una temperatura mínima de 3°C y una máxima que apenas rozará los 11°C. El principal protagonista del día será el viento del sector sur, cuyas ráfagas se estiman entre los 42 y 50 km/h durante la mañana, intensificándose de los 51 a los 59 km/h hacia la tarde.

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Hacia la noche, el viento rotará levemente al sudeste disminuyendo su intensidad (13 a 22 km/h), pero aumentará la probabilidad de precipitaciones con un panorama de lloviznas aisladas (entre un 10% y 40% de probabilidad). El amanecer se registró a las 08:31 y la puesta del sol está prevista para las 18:38 horas.

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