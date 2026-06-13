La provincia de San Juan se encuentra bajo alerta meteorológica para este sábado 13 de junio debido al ingreso de viento del sector sur y el pronóstico de condiciones inestables hacia el cierre del día. A las 08:00 horas, el termómetro marcó apenas 2.6°C, con una sensación térmica que se desplomó hasta los -0.8°C.
Alerta por viento Sur y lloviznas: el frío se intensifica este sábado
La jornada arrancó con una sensación térmica bajo cero y ráfagas que podrían superar los 50 km/h. Por la noche se espera inestabilidad.