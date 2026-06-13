Alerta por viento Sur y lloviznas: el frío se intensifica este sábado

De acuerdo con los datos oficiales actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad se posiciona en el 90% y la presión atmosférica es de 946.9 hPa. El viento sur ya se hace sentir a 13 km/h, manteniendo una visibilidad óptima de 15 kilómetros bajo un cielo algo nublado.

Para lo que resta del sábado, se anticipa una temperatura mínima de 3°C y una máxima que apenas rozará los 11°C. El principal protagonista del día será el viento del sector sur, cuyas ráfagas se estiman entre los 42 y 50 km/h durante la mañana, intensificándose de los 51 a los 59 km/h hacia la tarde.