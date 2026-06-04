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Gran Hermano: Andrea del Boca confesó un acuerdo secreto con El Big y estalló todo

Andrea del Boca hizo fuertes declaraciones en la casa de Gran Hermano y expuso detalles de un arreglo especial con El Big.

La vuelta de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano sigue dando que hablar. Después del accidente que sufrió en la cocina, cuando cayó y se golpeó fuertemente el rostro contra el piso, la actriz abandonó temporalmente el reality para recibir atención médica. Sin embargo, su reingreso al juego, días después, estuvo rodeado de un fuerte hermetismo que ahora quedó bajo la lupa de los fanáticos.

A diferencia de otros participantes que dejaron la competencia por distintos motivos, Andrea eligió el silencio absoluto durante su estadía fuera de la casa. No participó de los tradicionales debates, tampoco concedió entrevistas ni apareció en programas de televisión comentando su experiencia. Esa ausencia llamó la atención desde el primer momento, ya que el formato suele exponer a los jugadores eliminados o que abandonan de manera transitoria.

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En las últimas horas, la propia actriz terminó revelando el motivo de esa decisión y generó una verdadera revolución. Mientras conversaba con algunos de sus compañeros, Andrea confesó que existió un acuerdo previo con la producción para preservar su situación dentro del juego. "Yo no estuve en programas en el afuera porque eso lo había consencuado con el Big. Estaba en limbo, yo iba a volver a entrar, entonces ir a todos los programas iba a ser como que había salido del juego".

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La declaración no tardó en viralizarse en las redes sociales y provocó un fuerte rechazo entre buena parte de los seguidores del ciclo. Muchos usuarios cuestionaron que existiera un entendimiento especial para la actriz y sostuvieron que esa situación podría representar una ventaja frente al resto de los participantes, quienes deben ajustarse a las reglas habituales del programa.

El hecho de que Andrea permaneciera completamente aislada del circuito mediático mientras esperaba la autorización médica para regresar fue interpretado por algunos fanáticos como una especie de "limbo" competitivo, tal como ella misma lo definió. Para otros, en cambio, la decisión tenía lógica si el objetivo era que pudiera reincorporarse sin alterar el desarrollo del juego.

Embed - ANDREA acusa a SOL de BAJARLE LOS DIENTES y cuenta su arreglo con producciónGRAN HERMANO

Lo cierto es que la confesión volvió a poner a Gran Hermano en el centro del debate. En una edición marcada por las polémicas y las discusiones sobre las reglas, las palabras de Andrea del Boca alimentaron nuevas sospechas sobre el manejo de determinadas situaciones excepcionales y reavivaron el enojo de una parte del público, que reclama igualdad de condiciones para todos los jugadores.

¿Qué actitud tuvo Andrea del Boca en Gran Hermano que generó revuelo adentro y fuera de la casa?

Un video que circuló en redes sociales encendió las alarmas en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Las imágenes muestran a Andrea del Boca guardando distintos alimentos en uno de los armarios de la cocina, en una actitud que muchos fanáticos interpretaron como un intento de reservar provisiones para uso personal, por fuera del alcance del resto de los participantes.

El detalle que más repercusión generó fue la presencia de Picoya, una de las participantes del reality, quien fue testigo accidental de la escena. Según puede verse en el clip, ella observa lo que está ocurriendo durante algunos segundos y luego se retira sin que Del Boca advierta que fue descubierta.

El episodio cobró especial relevancia porque la casa atraviesa un período de restricciones económicas producto de sanciones previas que redujeron el presupuesto semanal para alimentos, un tema que ya había generado tensiones internas en las últimas semanas.

Hasta el momento no hubo sanción oficial ni explicación por parte de la actriz, pero el video se instaló rápidamente como uno de los temas más comentados entre los seguidores del programa. En paralelo, la casa también recibió el ingreso de Alejandra Majluf en reemplazo de La Bomba Tucumana, cuya llegada estuvo cargada de misterio y tuvo como uno de sus momentos más emotivos el reencuentro con Del Boca, con quien la une un vínculo cercano.

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