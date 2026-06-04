Gran Hermano: Andrea del Boca confesó un acuerdo secreto con El Big y estalló todo

La declaración no tardó en viralizarse en las redes sociales y provocó un fuerte rechazo entre buena parte de los seguidores del ciclo. Muchos usuarios cuestionaron que existiera un entendimiento especial para la actriz y sostuvieron que esa situación podría representar una ventaja frente al resto de los participantes, quienes deben ajustarse a las reglas habituales del programa.

El hecho de que Andrea permaneciera completamente aislada del circuito mediático mientras esperaba la autorización médica para regresar fue interpretado por algunos fanáticos como una especie de "limbo" competitivo, tal como ella misma lo definió. Para otros, en cambio, la decisión tenía lógica si el objetivo era que pudiera reincorporarse sin alterar el desarrollo del juego.

Embed - ANDREA acusa a SOL de BAJARLE LOS DIENTES y cuenta su arreglo con producciónGRAN HERMANO

Lo cierto es que la confesión volvió a poner a Gran Hermano en el centro del debate. En una edición marcada por las polémicas y las discusiones sobre las reglas, las palabras de Andrea del Boca alimentaron nuevas sospechas sobre el manejo de determinadas situaciones excepcionales y reavivaron el enojo de una parte del público, que reclama igualdad de condiciones para todos los jugadores.

¿Qué actitud tuvo Andrea del Boca en Gran Hermano que generó revuelo adentro y fuera de la casa?

Un video que circuló en redes sociales encendió las alarmas en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Las imágenes muestran a Andrea del Boca guardando distintos alimentos en uno de los armarios de la cocina, en una actitud que muchos fanáticos interpretaron como un intento de reservar provisiones para uso personal, por fuera del alcance del resto de los participantes.

El detalle que más repercusión generó fue la presencia de Picoya, una de las participantes del reality, quien fue testigo accidental de la escena. Según puede verse en el clip, ella observa lo que está ocurriendo durante algunos segundos y luego se retira sin que Del Boca advierta que fue descubierta.

El episodio cobró especial relevancia porque la casa atraviesa un período de restricciones económicas producto de sanciones previas que redujeron el presupuesto semanal para alimentos, un tema que ya había generado tensiones internas en las últimas semanas.

Hasta el momento no hubo sanción oficial ni explicación por parte de la actriz, pero el video se instaló rápidamente como uno de los temas más comentados entre los seguidores del programa. En paralelo, la casa también recibió el ingreso de Alejandra Majluf en reemplazo de La Bomba Tucumana, cuya llegada estuvo cargada de misterio y tuvo como uno de sus momentos más emotivos el reencuentro con Del Boca, con quien la une un vínculo cercano.