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Costumbres sanjuaninas: el secreto de la mujer que vende 300 semitas por día

En el marco de los 464 años de la Fundación de San Juan, la historia de Laura destaca el valor del producto más emblemático de la provincia. Con una receta heredada, amasa más de 15 kilos de harina diarios a puño y sin balanzas.

Por Marcela Silva

El aniversario de la Fundación de San Juan pone en foco las tradiciones de la gastronomía regional, donde la semita se consolida como el producto más consumido. En el departamento de Angaco, esta producción artesanal es el motor económico de Laura, una emprendedora local que produce y vende más de 300 unidades diarias.

El proyecto comercial surgió a partir de un problema de salud en las rodillas de la protagonista, lo que le impidió continuar con la venta ambulante de donas. Ante la necesidad de mantener su independencia financiera y cubrir los gastos del hogar, optó por la panificación tradicional. Comenzó con una producción base de tres kilos de harina y, debido a la demanda vecinal y la difusión en redes sociales, actualmente procesa más de 15 kilos de harina por jornada.

La receta empleada fue heredada de su abuela y de su madre, manteniendo un método de elaboración netamente artesanal. Laura realiza todo el proceso sin balanzas ni sistemas de medición técnicos, dosificando los ingredientes por estimación visual y manual. "Yo las hago como las hacían ellas, a ojo, echándole un poquito más o un poquito menos. No hay balanzas acá", afirmó.

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Lejos de ser solo un producto comercial, la elaboración de cada tanda representa un proceso personal profundo. Al ser consultada sobre el mensaje que transmiten sus sabores, la panificadora fue categórica: "Yo creo que cuento paz, armonía y serenidad". "El hacer cosas con las manos dicen que relaja y quita el estrés. Yo hago los bollitos y mi imaginación se va. Me calma", detalló.

laura semitas dos

Para la protagonista, la continuidad de este legado familiar define su realidad actual: "Ha significado la supervivencia de nuestra familia por varias generaciones". En la actualidad, la estructura de trabajo sumó a sus hermanas para responder a la demanda de semitas cocidas y precocidas, una alternativa utilizada por los clientes para almacenar en el freezer.

Inversión y equipamiento

A pesar del volumen de ventas, el crecimiento del negocio se encuentra condicionado por la falta de infraestructura industrial, ya que el amasado se ejecuta por completo a puño. "Como tengo que amasar a puño, me lleva mucho más tiempo y físicamente me desgasta. Con una amasadora creo que estaría mucho más liviana", explicó Laura.

Para optimizar la producción y cumplir el objetivo de instalar un salón de venta oficial en el frente de su casa, la panificadora requiere incorporar una amasadora mecánica, un freezer de stock y un horno de mayor capacidad.

El puesto de venta al público se encuentra operativo todas las tardes a partir de las 17:00 horas en calle Segovia, entre Sarmiento y Laprida, a metros de la sala velatoria de Angaco.

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