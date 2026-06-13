Las pausas de hidratación: "¿Para los jugadores o para los sponsors?"

Esta disposición rige para los 104 partidos del torneo, dividiendo cada encuentro en cuatro segmentos efectivos, similares, por ejemplo, a los de un partido de básquet. La normativa se aplica de forma estandarizada, sin considerar si las condiciones climáticas son favorables o si el estadio cuenta con climatización, cosa que sí ocurre en varios de los cotejos.

El nuevo protocolo de juego

El árbitro principal debe detener obligatoriamente las acciones alrededor del minuto 22 de cada tiempo. Cada pausa tiene una duración fija de tres minutos, permitiendo que los futbolistas se hidraten. En estos tiempos los entrenadores aprovechan para dar instrucciones técnicas.

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Pese a la espera, la cadena estadounidense VOLVIÓ CON EL PARTIDO EN JUEGO.



FIFA había pautado que los descansos… https://t.co/FRGDk7mr6p pic.twitter.com/8B0LOaEdHW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 12, 2026

Según la versión oficial de la Fifa, estas interrupciones buscan reducir riesgos de deshidratación y golpes de calor. Sin embargo, la rigidez de la norma generó cuestionamientos en jornadas con climas moderados. Sin ir más lejos, en el partido inaugural en Ciudad de México, se realizó la pausa obligatoria a pesar de que la temperatura no superaba los 24 grados centígrados.

El negocio detrás de las pausas

La nueva estructura del partido genera automáticamente ventanas para la inserción de espacios publicitarios durante las transmisiones televisivas. De hecho, casi todas las grandes cadenas, que cuentan con los derechos, usan estas ventanas para poner anuncios. Esta lógica comercial se asemeja al modelo de la NFL, la NBA y la MLB, bases del showbusiness deportivo en Estados Unidos.

El mercado publicitario deportivo en el país norteamericano mueve aproximadamente 17.000 millones de dólares anuales. La Fifa ya había avisado a las cadenas con derechos de emisión que la oportunidad se abría para introducir más cortes comerciales durante el juego.

En la práctica, esto provocó fallos de sincronía en diversos canales que emiten el Mundial a nivel global. En algunos casos, las emisoras retomaron la transmisión en vivo varios segundos después de que el árbitro ya había ordenado reiniciar el partido.

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Malestar entre los aficionados y referentes

"Es lamentable y vergonzoso", criticó por ejemplo el periodista del diario Marca Paul Tenorio, tras perderse acción en directo por el regreso tardío de las publicidades. Esta es una opinión común en los hinchas en general, quienes consideran que esta "americanización" altera el ritmo natural y la identidad tradicional del fútbol.

Una de las voces más críticas en expresarse abiertamente fue la del entrenador Jurgen Klopp. El exDT del Liverpool dijo: "Nos los vendieron como un escudo para el bienestar de los jugadores, una noble espada contra el calor. ¿Pero en realidad? No es más que una jaula dorada construida para patrocinadores".

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"Cuando vi a los jugadores parados durante un descanso por calor mientras los tiempos de televisión dictaban el ritmo del partido, no pude evitar preguntarme: ¿a quién está sirviendo realmente la Copa del Mundo? ¿A los aficionados?, ¿A los jugadores?, ¿O a los anunciantes?", se cuestionó.

Para el reconocido entrenador, esta medida implementada es "peligrosa para el espíritu del juego". "El fútbol alguna vez fue el evento principal, pero ahora corre el riesgo de convertirse en la música de fondo de un espectáculo publicitario". "El fútbol ya no está siendo interrumpido por los anuncios. El fútbol se está convirtiendo en la interrupción entre los anuncios", cerró.

En contraste a toda esta discusión, la cadena Telemundo es de las pocas que mantuvo la señal en vivo durante los tres minutos de descanso, sin agregar anuncios. En las imágenes se ven las indicaciones tácticas de los entrenadores y el análisis de los comentaristas sin interrupciones.