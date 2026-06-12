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El mensaje de la esposa del Indio Solari: "A la rebeldía no se renuncia"

Virginia Mones Ruiz compartió un video en la cuenta oficial del Indio para agradecer el apoyo que recibió su familia en este momento tan difícil.

Virginia Mones Ruiz, la esposa del Indio Solari, compartió un conmovedor mensaje en las redes sociales para agradecer el amor que recibió su familia tras la dolorosa muerte del cantante.

A una semana del fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Virginia publicó un video en la cuenta oficial del músico en el que expresó su gratitud hacia amigos, familiares, colaboradores y fanáticos que acompañaron a sus seres queridos durante los días más difíciles.

“Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer”, comenzó diciendo en el mensaje.

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A lo largo del video, recordó a quienes estuvieron presentes desde el primer momento. “Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre”, expresó.

También dedicó unas palabras a quienes colaboraron en cuestiones organizativas y legales tras la muerte del músico. “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo”, señaló.

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La esposa del Indio destacó además el trabajo de quienes estuvieron a cargo de la despedida pública del cantante. “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal”, comentó.

Virginia también agradeció el acompañamiento de ambas familias en medio del duelo. “A la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, un gran soporte en estos momentos”, sostuvo.

En otro tramo del mensaje, recordó a los músicos y colaboradores que compartieron años junto al artista. “A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes”, afirmó.

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Además, tuvo una mención especial para los bomberos y los vecinos que colaboraron durante los días posteriores al fallecimiento. “A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús... ¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida”, manifestó.

Sin embargo, las palabras más emotivas estuvieron dirigidas a los seguidores del Indio Solari, quienes se acercaron masivamente para despedirlo.

“Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, expresó conmovida.

Antes de cerrar el mensaje, Virginia dejó una reflexión que rápidamente emocionó a los fanáticos y se viralizó en las redes sociales: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”.

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