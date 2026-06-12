El mensaje de la esposa del Indio Solari: "A la rebeldía no se renuncia"

A lo largo del video, recordó a quienes estuvieron presentes desde el primer momento. “Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre”, expresó.

También dedicó unas palabras a quienes colaboraron en cuestiones organizativas y legales tras la muerte del músico. “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo”, señaló.

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La esposa del Indio destacó además el trabajo de quienes estuvieron a cargo de la despedida pública del cantante. “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal”, comentó.

Virginia también agradeció el acompañamiento de ambas familias en medio del duelo. “A la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, un gran soporte en estos momentos”, sostuvo.

En otro tramo del mensaje, recordó a los músicos y colaboradores que compartieron años junto al artista. “A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes”, afirmó.

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Además, tuvo una mención especial para los bomberos y los vecinos que colaboraron durante los días posteriores al fallecimiento. “A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús... ¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida”, manifestó.

Sin embargo, las palabras más emotivas estuvieron dirigidas a los seguidores del Indio Solari, quienes se acercaron masivamente para despedirlo.

“Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, expresó conmovida.

Antes de cerrar el mensaje, Virginia dejó una reflexión que rápidamente emocionó a los fanáticos y se viralizó en las redes sociales: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”.