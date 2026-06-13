Se conoció cómo está Bautista Cuiña tras ser acusado de pegarle a Juana Tinelli

Granata también defendió al exnovio de Juana Tinelli y aseguró que la acusación impactó de lleno en su entorno familiar: “No está bueno que acusen a tu hijo de golpeador cuando no lo es”.

Según relató, la versión que maneja la familia de Cuiña es diferente a la que figura en la denuncia. “Él tuvo un intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse. Se entera esta mañana de todo lo que pasó después”, afirmó.

Amalia Granata contó la versión de Cuiña sobre lo que pasó en el boliche

La periodista también describió cómo habría sido el episodio dentro del boliche. De acuerdo con su relato, Cuiña se encontraba con amigos en una mesa cuando Juana llegó al sector acompañada por otro joven.

“Él estaba en un boliche. Se saca una mesa con sus amigos. Ella va a donde está la mesa de él con otro muchacho y se empieza a besar adelante de él. Él se acerca y le pide que por favor se retire, que es la mesa en la que está con sus amigos. Ahí ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña”, contó.

Además, aseguró que el joven tendría marcas producto de ese episodio y que decidió abandonar el lugar para evitar una situación mayor. “Él tiene los rasguños. Él decide irse del boliche para que no sea un escándalo. La familia de él está tranquila porque en el lugar hay cámaras”, agregó.

Durante su intervención, Granata también hizo referencia al vínculo que mantenían ambos jóvenes y lo definió como una relación conflictiva. “Es una relación tóxica”, señaló.