Cortaron la transmisión de Gran Hermano en medio de una fuerte denuncia

“Sí, ¿no? Entonces le voy a tocar el pi… más seguido”, dijo entre risas. Inmediatamente, la transmisión fue cortada y apareció la clásica placa con música y los nombres de los nominados.

Minutos más tarde, el vivo regresó, pero el tema volvió a aparecer en escena. Sin embargo, otra vez decidieron interrumpir la emisión justo cuando Luana agregaba: “¿Lo viste a Brian? Está haciendo quilombo porque ayer jodimos, viste que a veces él jode…”.

Las reiteradas interrupciones no pasaron desapercibidas para los seguidores del programa, que rápidamente comenzaron a hablar en redes sociales de una posible situación de acoso que la producción estaría intentando ocultar o, al menos, evitar mostrar en detalle.

Por el momento, desde el reality no hicieron declaraciones oficiales sobre lo sucedido. Ahora, todas las miradas apuntan a la próxima gala en vivo para saber si Santiago del Moro o la producción harán referencia al episodio.