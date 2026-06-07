Un nuevo escándalo sacude a Gran Hermano (Telefe) y volvió a encender las alarmas entre los fanáticos del reality. Todo ocurrió durante una conversación en la cocina de la casa, cuando una serie de comentarios provocó que la transmisión en vivo fuera interrumpida de manera abrupta.
Cortaron la transmisión de Gran Hermano en medio de una fuerte denuncia
La transmisión en vivo de Gran Hermano fue interrumpida dos veces después de una polémica conversación entre Luana Fernández y Brian Sarmiento, y en redes ya hablan de una grave situación que la producción intentaría ocultar.