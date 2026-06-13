Países Bajos y Japón protagonizarán un partidazoeste domingo: hora, TV, formaciones

Los amistosos previos al Mundial no hicieron otra cosa que sembrar dudas en el rendimiento. Además de ganarle 2 a 1 a Uzbekistán, se destacó la inesperada derrota por 1 a 0 ante Argelia en propio terreno holandés. Fue un golpe que nadie imaginó, y que mermó la ilusión de propios y extraños.

Japón, mientras tanto, no ha caído en toda la etapa de preparación para el debut oficial y hace cinco partidos que no le convierten. Es un elenco ordenado, disciplinado pero que le sumó el desequilibrio individual del cual siempre careció. No será un equipo sencillo de superar, eso es seguro.

Su gran meta es lograr dar el salto de calidad y superar la barrera de octavos de final, donde se quedó en varias oportunidades. Con Hajime Moriyasu como conductor, pero sufrió la baja de última hora de su capitán Wataru Endo, que no pudo recuperarse de una lesión en su tobillo izquierdo y se perderá la competencia.

Promesa de partidazo, con dos equipos que buscan coronar todo lo construido con un título que sería histórico. El primer paso para ese enorme sueño es el debut, que se dará este domingo.

Probables formaciones de Países Bajos - Japón:

Países Bajos: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Mickey van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo, Crysencio Summerville. DT: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Junya Ito, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Take Kubo, Ritsu Doan; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Datos del partido:

Estadio: AT&T Stadium de Arlington

Árbitro: Ismail Elfath

Hora: 17

TV: DSports, TyC Sports, Telefé, Disney +