"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > asado

Un asado familiar terminó con el descubrimiento de un cuerpo sin vida en Ullúm

Una familia encontró el cuerpo de un hombre mientras se dirigía a pasar el día en una zona del río San Juan, en Ullum. La víctima no pudo ser identificada y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte.

Lo que iba a ser una jornada recreativa en una zona cercana al río San Juan terminó convirtiéndose en una escena que movilizó a la Policía, peritos y autoridades judiciales. Una familia halló el cuerpo sin vida de un hombre en un sector del cauce ubicado a unos 3 kilómetros al este del ingreso por calle Las Moras, en el departamento Ullum.

Según informaron fuentes policiales, las personas llegaron al lugar con la intención de compartir un asado cuando advirtieron la presencia de una gran cantidad de aves concentradas sobre un punto específico de la margen norte del río. Intrigados por la situación, arrojaron algunas piedras y lograron observar el cuerpo de una persona tendida en el lugar.

image

Tras el hallazgo, dieron aviso inmediato a las autoridades y efectivos de la Comisaría 15ª se dirigieron a la zona para preservar la escena y poner en marcha el protocolo correspondiente.

Te puede interesar...

Las primeras pericias determinaron que se trata de un hombre cuya identidad aún no pudo ser establecida, ya que no se encontraron documentos entre sus pertenencias. Además, los investigadores constataron que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y daños provocados por animales, una situación que podría dificultar su identificación.

Ante la complejidad del operativo, se solicitó la colaboración de personal de Hidráulica, que redujo el caudal del río para permitir el trabajo de los peritos en condiciones seguras.

image

familiarEn el lugar trabajaron el fiscal Nicolás Schiattino, la ayudante fiscal Roxana Fernández, efectivos de la Brigada de Delitos Especiales, especialistas de la División Policía Científica y la médica legista Belén Opaso, quienes realizaron las primeras medidas investigativas.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, estudio que será fundamental para establecer las causas del fallecimiento, determinar el tiempo de muerte e intentar identificar a la víctima.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y los pesquisas buscan reunir elementos que permitan reconstruir las circunstancias en las que el hombre terminó en ese sector del río.

Temas

Te puede interesar