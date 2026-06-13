Lo que iba a ser una jornada recreativa en una zona cercana al río San Juan terminó convirtiéndose en una escena que movilizó a la Policía, peritos y autoridades judiciales. Una familia halló el cuerpo sin vida de un hombre en un sector del cauce ubicado a unos 3 kilómetros al este del ingreso por calle Las Moras, en el departamento Ullum.
Un asado familiar terminó con el descubrimiento de un cuerpo sin vida en Ullúm
Una familia encontró el cuerpo de un hombre mientras se dirigía a pasar el día en una zona del río San Juan, en Ullum. La víctima no pudo ser identificada y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte.