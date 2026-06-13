Un asado familiar terminó con el descubrimiento de un cuerpo sin vida en Ullúm

Las primeras pericias determinaron que se trata de un hombre cuya identidad aún no pudo ser establecida, ya que no se encontraron documentos entre sus pertenencias. Además, los investigadores constataron que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y daños provocados por animales, una situación que podría dificultar su identificación.

Ante la complejidad del operativo, se solicitó la colaboración de personal de Hidráulica, que redujo el caudal del río para permitir el trabajo de los peritos en condiciones seguras.

image

familiarEn el lugar trabajaron el fiscal Nicolás Schiattino, la ayudante fiscal Roxana Fernández, efectivos de la Brigada de Delitos Especiales, especialistas de la División Policía Científica y la médica legista Belén Opaso, quienes realizaron las primeras medidas investigativas.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, estudio que será fundamental para establecer las causas del fallecimiento, determinar el tiempo de muerte e intentar identificar a la víctima.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y los pesquisas buscan reunir elementos que permitan reconstruir las circunstancias en las que el hombre terminó en ese sector del río.