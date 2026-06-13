La Ciudad de San Juan vivió una noche inolvidable en el marco de la vigilia por el 464° Aniversario de su Fundación. Vecinos y funcionarios se reunieron en el Teatro Sarmiento para compartir la Gala Artística, una verdadera celebración de la identidad, la memoria y el arte local que invitó a los presentes a emocionarse y reconocerse en una historia compartida.
Una puesta artística inolvidable repasó la historia y el orgullo de ser sanjuaninos
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó “Cantata de Nuestros Orígenes", una imponente propuesta artística que unió música en vivo, danza y narración para recorrer la historia, los sueños y la resiliencia local.