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Una puesta artística inolvidable repasó la historia y el orgullo de ser sanjuaninos

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó “Cantata de Nuestros Orígenes", una imponente propuesta artística que unió música en vivo, danza y narración para recorrer la historia, los sueños y la resiliencia local.

La Ciudad de San Juan vivió una noche inolvidable en el marco de la vigilia por el 464° Aniversario de su Fundación. Vecinos y funcionarios se reunieron en el Teatro Sarmiento para compartir la Gala Artística, una verdadera celebración de la identidad, la memoria y el arte local que invitó a los presentes a emocionarse y reconocerse en una historia compartida.

La velada comenzó en el hall central del teatro con la propuesta "¡Salud, mi querido San Juan!", un espacio de encuentro donde se disfrutó de una muestra de vinos de 19 destacadas bodegas sanjuaninas. Ya en la sala principal, se dio inicio al acto protocolar con el ingreso de las Banderas de Ceremonias y la entonación del Himno Nacional Argentino. Uno de los momentos más significativos de la noche fue la distinción del Vecino Ilustre, un reconocimiento directo al esfuerzo y compromiso de quienes construyen el día a día de la comunidad.

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El broche de oro llegó con el estreno de “Cantata de Nuestros Orígenes”, una obra escénico-musical que recorrió la historia sanjuanina. El viaje comenzó con el origen huarpe y el mito del viento Zonda, continuó con el emotivo arraigo de las corrientes inmigrantes y rindió homenaje a las primeras maestras de la escuela pública. Tras un quiebre dramático que revivió el impacto del terremoto en la memoria colectiva, la propuesta cerró con un mensaje de esperanza que celebró la resiliencia y la fuerza del pueblo para reconstruirse y volver a florecer.

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La puesta en escena contó con un ensamble musical en vivo dirigido por Lucio Flores, las voces solistas de Flor Carmona y Jaime Muñoz, y la conducción narrativa de Pablo Montemurro. El despliegue coreográfico estuvo a cargo de tres reconocidos ballets locales, quienes aportaron un lenguaje contemporáneo y poético a esta noche de encuentro y orgullo ciudadano.

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Sábado 13 de junio: Acto Central y Festival Popular

Las actividades oficiales continúan en la Ciudad con una variada agenda que combina actos protocolares y celebraciones comunitarias:

  • 09:30 horas: Actos Protocolares.

  • 12:00 a 18:00 horas: Festival "Nuestros Orígenes Nos Conectan" en Plaza Juan Jufré, con la conducción de Ana Paula Anzor y Edu Farías.

  • Shows en vivo: Presentaciones de Caile, Jaime Muñoz, Giselle Aldeco, Los Videla, Los Puneños y El Sietecincuenta.

  • Atracciones: Paseos del vino, gastronómico, de colectividades, de turismo y de municipios con artesanos y actividades familiares.

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