Una puesta artística inolvidable repasó la historia y el orgullo de ser sanjuaninos

La velada comenzó en el hall central del teatro con la propuesta "¡Salud, mi querido San Juan!", un espacio de encuentro donde se disfrutó de una muestra de vinos de 19 destacadas bodegas sanjuaninas. Ya en la sala principal, se dio inicio al acto protocolar con el ingreso de las Banderas de Ceremonias y la entonación del Himno Nacional Argentino. Uno de los momentos más significativos de la noche fue la distinción del Vecino Ilustre, un reconocimiento directo al esfuerzo y compromiso de quienes construyen el día a día de la comunidad.

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El broche de oro llegó con el estreno de “Cantata de Nuestros Orígenes”, una obra escénico-musical que recorrió la historia sanjuanina. El viaje comenzó con el origen huarpe y el mito del viento Zonda, continuó con el emotivo arraigo de las corrientes inmigrantes y rindió homenaje a las primeras maestras de la escuela pública. Tras un quiebre dramático que revivió el impacto del terremoto en la memoria colectiva, la propuesta cerró con un mensaje de esperanza que celebró la resiliencia y la fuerza del pueblo para reconstruirse y volver a florecer.