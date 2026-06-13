Confirmado: antes de viajar a EEUU, Milei hará escalas en España y Paraguay

Una escala clave en el Mercosur

Tras regresar de España, el jefe de Estado viajará el 30 de junio a Asunción, donde participará de una nueva cumbre de presidentes del Mercosur. El encuentro tendrá una relevancia especial porque será el primero luego de la entrada en vigencia provisoria del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado meses atrás en la capital paraguaya.

Durante la reunión también se concretará el traspaso de la presidencia pro témpore del bloque, que actualmente ejerce Paraguay y que pasará a manos de Uruguay.

Nueva visita a Estados Unidos

La siguiente parada será Estados Unidos, donde Milei arribará el 4 de julio, fecha en la que ese país celebra su independencia.

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La visita se extenderá hasta el 7 de julio y tendrá como principal objetivo profundizar la relación política con la administración de Donald Trump y continuar promoviendo oportunidades de inversión para la Argentina.

Con este nuevo viaje, el Presidente acumulará 18 visitas a territorio estadounidense desde el inicio de su gestión, consolidando a ese país como el principal destino de su agenda internacional.

Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que el mandatario no tiene previsto asistir a encuentros del Mundial 2026, pese a que su estadía coincidirá con el desarrollo del torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

La gira se enmarca en la política exterior impulsada por el Gobierno nacional, que busca profundizar la relación con Estados Unidos y fortalecer los vínculos con sectores empresariales internacionales.

En paralelo, la administración libertaria continúa desarrollando una agenda diplomática activa en distintos organismos multilaterales. De hecho, el canciller argentino tiene previsto viajar a Nueva York para exponer ante Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas, mientras que Milei ya trabaja en futuras participaciones internacionales, entre ellas la Asamblea General de la ONU y la próxima cumbre del G20.