En medio del escándalo Adorni, Javier Milei irá a Rosario por el Día de la Bandera

La confirmación llegó tras una reunión entre funcionarios provinciales y representantes de las áreas de ceremonial y protocolo de la Casa Rosada, quienes avanzaron en la coordinación del operativo de seguridad previsto para el evento sobre la costa del río Paraná. De esta manera, Milei volverá a encabezar la conmemoración por el aniversario de la muerte de Manuel Belgrano

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En 2025 había asistido a ese acto la vicepresidenta Victoria Villarruel, aprovechando que el mandatario había anunciado que no iba a concurrir pese a la invitación provincial y municipal. La vocera del gobierno santafesino, Virginia Coudannes, destacó además que la visita presidencial coincidirá con la inauguración de las obras de restauración del Monumento a la Bandera.

"El gobernador Maximiliano Pullaro se puso al hombro esta obra que la nación abandonó como en muchas otras situaciones en las que nos hemos puesto al frente", sostuvo Coudannes durante una conferencia de prensa.

Las críticas del gobierno de Santa Fe a la Nación y a Manuel Adorni

La funcionaria también reivindicó la gestión provincial frente a la nacional. "Gobernar es gestionar y resolver, no anunciar", afirmó. Incluso trazó una comparación con la administración libertaria al señalar que "Adorni recorta por un lado y suma por el otro". Luego agregó: "Todos nosotros ponemos la cara en situaciones muy difíciles".

La última vez que Milei y el gobernador Pullaro se mostraron juntos fue en el acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, realizado el 7 de febrero de este año en la ciudad de San Lorenzo.