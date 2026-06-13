"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Manuel Adorni

Tras la explicación de Adorni, la Justicia ordenó rastrear la cotización histórica del Bitcoin

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó informes técnicos para determinar si el jefe de Gabinete pudo ganar U$S 300 mil dólares con criptomonedas y amplió la pesquisa a sus ingresos previos a la gestión pública.

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó este sábado la realización de un informe técnico sobre la evolución del precio del Bitcoin en los últimos 13 años para verificar si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pudo haber obtenido una ganancia de U$S 300 mil mediante ahorros que mantuvo fuera del sistema hasta su llegada a la función pública.

La medida judicial busca establecer la trazabilidad de una inversión inicial de U$S 200 mil que el funcionario admitió haber realizado en activos digitales entre 2013 y 2018, con una apuesta especialmente fuerte durante el año 2014.

La Dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones (Dafi) será el organismo encargado de realizar el seguimiento de los valores de la criptomoneda para detectar posibles inconsistencias que justifiquen una futura citación a declaración indagatoria.

Te puede interesar...

image

La fiscalía solicitó además un estudio de "fuentes abiertas" destinado a recopilar todas las declaraciones periodísticas y publicaciones en redes sociales que Adorni haya realizado sobre criptoactivos antes de integrarse al gobierno de Javier Milei.

Pollicita decidió ampliar el período de investigación hacia atrás y requirió informes a la Anses y Arca desde el año 2012 sobre la actividad laboral y los ingresos del matrimonio Adorni. Este requerimiento busca esclarecer el origen del monto inicial de inversión que el vocero presidencial justificó públicamente como ahorros acumulados "en negro" durante su trayectoria previa.

El patrimonio familiar bajo sospecha

En su reciente declaración jurada de 2025 presentada ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario reportó un patrimonio total de casi 945 millones de pesos.

image

Dentro de sus activos actuales, Adorni incluyó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en el barrio de Caballito, propiedades que fueron incorporadas al patrimonio familiar tras su ingreso al Poder Ejecutivo.

A pesar de la presentación de estos datos, el jefe de Gabinete aún no entregó el anexo reservado que contiene el detalle de los bienes de su esposa, Bettina Angeletti, quien también es objeto de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

image

La Justicia también analiza deudas declaradas por el funcionario que superan los 317.000 pesos y alcanzan una cifra cercana a los 188.000 dólares.

El objetivo final de estas medidas de prueba es determinar si existe una justificación técnica para el incremento patrimonial de medio millón de dólares detectado tras las recientes rectificaciones fiscales del ministro coordinador.

Temas

Te puede interesar