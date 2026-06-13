Tras la explicación de Adorni, la Justicia ordenó rastrear la cotización histórica del Bitcoin

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La fiscalía solicitó además un estudio de "fuentes abiertas" destinado a recopilar todas las declaraciones periodísticas y publicaciones en redes sociales que Adorni haya realizado sobre criptoactivos antes de integrarse al gobierno de Javier Milei.

Pollicita decidió ampliar el período de investigación hacia atrás y requirió informes a la Anses y Arca desde el año 2012 sobre la actividad laboral y los ingresos del matrimonio Adorni. Este requerimiento busca esclarecer el origen del monto inicial de inversión que el vocero presidencial justificó públicamente como ahorros acumulados "en negro" durante su trayectoria previa.

El patrimonio familiar bajo sospecha

En su reciente declaración jurada de 2025 presentada ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario reportó un patrimonio total de casi 945 millones de pesos.

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Dentro de sus activos actuales, Adorni incluyó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en el barrio de Caballito, propiedades que fueron incorporadas al patrimonio familiar tras su ingreso al Poder Ejecutivo.

A pesar de la presentación de estos datos, el jefe de Gabinete aún no entregó el anexo reservado que contiene el detalle de los bienes de su esposa, Bettina Angeletti, quien también es objeto de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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La Justicia también analiza deudas declaradas por el funcionario que superan los 317.000 pesos y alcanzan una cifra cercana a los 188.000 dólares.

El objetivo final de estas medidas de prueba es determinar si existe una justificación técnica para el incremento patrimonial de medio millón de dólares detectado tras las recientes rectificaciones fiscales del ministro coordinador.