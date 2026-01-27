Boca acelera y River espera: dos estrategias opuestas en el mercado

Si bien no hay negociaciones avanzadas, el atacante aparece entre los nombres que gustan en el Consejo de Fútbol. La premisa es clara: no incorporar por incorporar y priorizar jugadores que puedan rendir de inmediato en un contexto de alta exigencia.

River, en cambio, transita el cierre formal del mercado con un perfil más bajo. Este martes 27 de enero es el último día para incorporar refuerzos, pero la dirigencia diseñó una estrategia reglamentaria que le permite no dar por finalizada del todo la búsqueda.

image

La clave será la cesión al exterior de Lisandro Bajú, lateral izquierdo de la Reserva, a Montevideo Wanderers. La operación se oficializará el 28 de enero, un día después del cierre del libro de pases, lo que habilitará al club a sumar un refuerzo hasta el 31 de marzo.

El reglamento establece que, si un futbolista es vendido o prestado al exterior fuera de término, el club puede cubrir ese cupo con una incorporación adicional. Bajú cumple con los requisitos: tiene contrato profesional registrado en AFA y firmó planilla en más del 25% de los partidos entre el Clausura 2025 y el actual Apertura 2026, con 33 encuentros disputados en Reserva durante 2025.

image

Con ese margen asegurado, Marcelo Gallardo podrá evaluar la llegada de un delantero o un volante ofensivo, aunque desde Núñez fueron claros: solo avanzarán si aparece un nombre que convenza tanto en lo futbolístico como en lo económico. River no logró cerrar algunas de las prioridades que tuvo en carpeta, como Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Jhohan Romaña, pero ya sumó a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, refuerzos que el DT considera importantes para el esquema.

Así, el mercado muestra dos posturas bien definidas: Boca apuesta al impacto inmediato y sigue buscando nombres para el ataque, mientras River administra tiempos, cierra filas y se reserva la chance de golpear más adelante si surge una oportunidad que lo justifique.