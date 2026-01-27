Emboscada y cuchillazos: nuevo ataque a un Uber Moto en Pocito

Los delincuentes escaparon llevándose la motocicleta Zanella RX 150 cc de la víctima, además del casco, una riñonera con un teléfono celular, una billetera con documentación personal, 30 mil pesos en efectivo y las llaves de su vivienda.

image

A pesar de la herida, Chavero logró trasladarse por sus propios medios hasta la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, donde pidió auxilio. Posteriormente, radicó la denuncia en la Subcomisaría Buenaventura Luna. La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Este ataque no es un hecho aislado. Se trata del segundo robo a un conductor de Uber Moto en un lapso de 36 horas, luego del asalto ocurrido en el barrio Concepción, donde otro chofer fue atacado a palazos por falsos pasajeros y uno de los sospechosos terminó aprehendido.

En los últimos meses, se repiten los robos y agresiones contra choferes de aplicaciones, especialmente motociclistas, bajo una modalidad similar: pedidos de viaje falsos, emboscadas y ataques violentos durante el recorrido o al llegar al punto de encuentro. La reiteración de estos hechos volvió a generar preocupación entre los trabajadores del sector y en las zonas donde se registran los episodios.