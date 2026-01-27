Emboscada y cuchillazos: nuevo ataque a un Uber Moto en Pocito
Un chofer de Uber Moto fue asaltado y apuñalado en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. Es el segundo ataque a un conductor de aplicaciones en menos de 36 horas y vuelve a encender la alarma.
Un nuevo hecho de inseguridad volvió a tener como víctima a un chofer de Uber Moto en el departamento Pocito. Esta vez ocurrió en el barrio Teresa de Calcuta, donde un motociclista fue emboscado por tres delincuentes que lo golpearon, lo hirieron con un arma blanca y le robaron todas sus pertenencias.
El violento episodio se registró alrededor de las 16 de este lunes, cuando Miguel Chavero, de 41 años, recibió un pedido de viaje a través de la aplicación Uber. El conductor se dirigió hasta la intersección de calles Constitución y Proyectada, pero en lugar de encontrarse con un pasajero fue sorprendido por tres sujetos.
Según informaron fuentes policiales, los atacantes rodearon al chofer y lo amenazaron con armas blancas. En medio del asalto, uno de ellos le dio un puntazo en la pierna derecha, lo tiraron al piso y lo golpearon, aprovechando la situación para concretar el robo.
Los delincuentes escaparon llevándose la motocicleta Zanella RX 150 cc de la víctima, además del casco, una riñonera con un teléfono celular, una billetera con documentación personal, 30 mil pesos en efectivo y las llaves de su vivienda.
A pesar de la herida, Chavero logró trasladarse por sus propios medios hasta la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, donde pidió auxilio. Posteriormente, radicó la denuncia en la Subcomisaría Buenaventura Luna. La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad.
Este ataque no es un hecho aislado. Se trata del segundo robo a un conductor de Uber Moto en un lapso de 36 horas, luego del asalto ocurrido en el barrio Concepción, donde otro chofer fue atacado a palazos por falsos pasajeros y uno de los sospechosos terminó aprehendido.
En los últimos meses, se repiten los robos y agresiones contra choferes de aplicaciones, especialmente motociclistas, bajo una modalidad similar: pedidos de viaje falsos, emboscadas y ataques violentos durante el recorrido o al llegar al punto de encuentro. La reiteración de estos hechos volvió a generar preocupación entre los trabajadores del sector y en las zonas donde se registran los episodios.