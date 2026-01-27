BYD llega a San Juan con un exclusivo test drive en Territorio Yacopini

Entre los vehículos disponibles para exhibición y prueba se encuentra el BYD Dolphin, un hatchback 100% eléctrico diseñado para el uso urbano. Cuenta con una autonomía de hasta 380 kilómetros, bajos costos de mantenimiento y un diseño moderno con conectividad avanzada, ideal para la movilidad diaria en la ciudad.

También estará presente el BYD Yuan Pro, un SUV eléctrico que combina espacio interior, confort y tecnología. Al igual que el Dolphin, alcanza una autonomía de hasta 380 kilómetros, ofreciendo una conducción robusta y una experiencia de manejo segura y sofisticada.

image

La gama se completa con el BYD Song Pro, un vehículo híbrido enchufable (PHEV) pensado para quienes buscan mayor potencia y versatilidad. Este modelo combina un motor eléctrico con uno a combustión y logra una autonomía total de hasta 1.030 kilómetros, lo que permite realizar viajes largos sin depender exclusivamente de la red de carga eléctrica, gracias a un sistema inteligente que optimiza ambas fuentes de energía.

Todos los modelos incorporan sistemas de carga simples y flexibles, que permiten abastecer el vehículo mediante cargadores domiciliarios, cargadores portátiles de emergencia conectables a cualquier toma, o en estaciones de servicio y puntos de carga pública.

Datos clave del evento