BYD llega a San Juan con un exclusivo test drive en Territorio Yacopini
Este viernes 30 y sábado 31, BYD desembarca en San Juan con un exclusivo test drive en Territorio Yacopini. Los asistentes podrán conocer y manejar tres modelos eléctricos e híbridos de última generación.
San Juan se prepara para vivir un fin de semana diferente, marcado por la innovación y la movilidad sustentable. BYD, la marca líder mundial en electromovilidad, llega a la provincia con un exclusivo Test Drive que se realizará en Territorio Yacopini San Juan.
La propuesta se desarrollará el viernes 30, de 12 a 20, y el sábado 31, de 10 a 13, y está pensada para que los sanjuaninos puedan conocer de cerca y probar la tecnología que está revolucionando el mercado automotor a nivel global.
Durante el evento se presentarán tres modelos emblemáticos de la firma Build Your Dreams, todos equipados con la avanzada Blade Battery, desarrollada por la propia compañía. Esta tecnología se destaca por ofrecer mayor seguridad, durabilidad y rendimiento, además de un funcionamiento 100% libre de emisiones contaminantes.
Entre los vehículos disponibles para exhibición y prueba se encuentra el BYD Dolphin, un hatchback 100% eléctrico diseñado para el uso urbano. Cuenta con una autonomía de hasta 380 kilómetros, bajos costos de mantenimiento y un diseño moderno con conectividad avanzada, ideal para la movilidad diaria en la ciudad.
También estará presente el BYD Yuan Pro, un SUV eléctrico que combina espacio interior, confort y tecnología. Al igual que el Dolphin, alcanza una autonomía de hasta 380 kilómetros, ofreciendo una conducción robusta y una experiencia de manejo segura y sofisticada.
La gama se completa con el BYD Song Pro, un vehículo híbrido enchufable (PHEV) pensado para quienes buscan mayor potencia y versatilidad. Este modelo combina un motor eléctrico con uno a combustión y logra una autonomía total de hasta 1.030 kilómetros, lo que permite realizar viajes largos sin depender exclusivamente de la red de carga eléctrica, gracias a un sistema inteligente que optimiza ambas fuentes de energía.
Todos los modelos incorporan sistemas de carga simples y flexibles, que permiten abastecer el vehículo mediante cargadores domiciliarios, cargadores portátiles de emergencia conectables a cualquier toma, o en estaciones de servicio y puntos de carga pública.
Datos clave del evento
Días y horarios: viernes 30, de 12 a 20, y sábado 31, de 10 a 13
Lugar:Territorio Yacopini San Juan, Paula Albarracín de Sarmiento Norte 699
Inscripción previa: los cupos para test drive son limitados