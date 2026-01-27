Violento asalto a un Uber Moto: cayó un joven con amplio prontuario
Un conductor de Uber Moto fue atacado a palazos por dos falsos pasajeros en Concepción. Le robaron la billetera y uno de los sospechosos fue aprehendido. Denuncian que los asaltos en la zona son reiterados.
Un conductor de Uber Moto fue víctima de un violento asalto en las últimas horas en el departamento Capital, en un nuevo episodio que vuelve a encender la alarma por los ataques contra trabajadores de aplicaciones de transporte.
El hecho ocurrió en la intersección de Catamarca y Correa, en el barrio Concepción, cuando dos sujetos solicitaron el viaje a través de la plataforma y, una vez iniciado el recorrido, atacaron al chofer con palos. El objetivo fue robarle la billetera, tras lo cual intentaron darse a la fuga.
Según relató la pareja de la víctima, este tipo de hechos se repite con frecuencia en la zona. “En Concepción siempre llaman a Uber Moto y roban”, aseguró, y agregó que su novio ya sufrió al menos cuatro asaltos anteriores bajo una modalidad similar, lo que evidencia un patrón delictivo reiterado.
Tras la denuncia, se desplegó un operativo policial que permitió la aprehensión de un joven vinculado al hecho, conocido en el barrio con el apodo de “El Droguita”. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga su grado de participación y se intenta identificar al segundo agresor, que logró escapar.
El episodio se suma a otros ataques recientes contra conductores de aplicaciones, en especial del servicio de mototaxis, donde los delincuentes simulan ser pasajeros y atacan al trabajador durante el trayecto, generalmente en grupo. Si bien en algunos casos hubo detenciones, la sensación de inseguridad persiste entre quienes trabajan en el rubro.
Antecedentes como contexto
De acuerdo con información policial de años anteriores, el joven apodado “El Droguita” ya había sido aprehendido en reiteradas oportunidades por distintos hechos delictivos en zonas de Capital, incluyendo robos a repartidores, taxistas y transeúntes. En varios procedimientos, la Policía logró identificarlo y detenerlo gracias a registros de cámaras de seguridad y recorridas preventivas.