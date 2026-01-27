Violento asalto a un Uber Moto: cayó un joven con amplio prontuario

image

Tras la denuncia, se desplegó un operativo policial que permitió la aprehensión de un joven vinculado al hecho, conocido en el barrio con el apodo de “El Droguita”. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga su grado de participación y se intenta identificar al segundo agresor, que logró escapar.

El episodio se suma a otros ataques recientes contra conductores de aplicaciones, en especial del servicio de mototaxis, donde los delincuentes simulan ser pasajeros y atacan al trabajador durante el trayecto, generalmente en grupo. Si bien en algunos casos hubo detenciones, la sensación de inseguridad persiste entre quienes trabajan en el rubro.

Antecedentes como contexto

De acuerdo con información policial de años anteriores, el joven apodado “El Droguita” ya había sido aprehendido en reiteradas oportunidades por distintos hechos delictivos en zonas de Capital, incluyendo robos a repartidores, taxistas y transeúntes. En varios procedimientos, la Policía logró identificarlo y detenerlo gracias a registros de cámaras de seguridad y recorridas preventivas.