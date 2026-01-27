Cuatro gendarmes alcanzaron la cima del Cerro Mercedario

La expedición se desarrolló entre los días 15 y 26 de enero, bajo una rigurosa planificación que incluyó etapas de aclimatación en los campamentos “Laguna Blanca”, “Guanaquitos”, “Cuesta Blanca” y “Pirca de Indios”.

El objetivo primordial de esta actividad fue el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para las misiones de búsqueda y rescate (SAR), así como el perfeccionamiento de técnicas de evacuación y escalada en ambientes de montaña estival e invernal.