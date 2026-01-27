En una demostración de alta capacidad operativa y resistencia física, cuatro gendarmes, integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependientes del Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería Nacional, lograron hacer cumbre en el Cerro Mercedario, a 6.720 metros sobre el nivel del mar.
Cuatro gendarmes alcanzaron la cima del Cerro Mercedario
