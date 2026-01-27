"
Cuatro gendarmes alcanzaron la cima del Cerro Mercedario

En una demostración de alta capacidad operativa y resistencia física, cuatro gendarmes, integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependientes del Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería Nacional, lograron hacer cumbre en el Cerro Mercedario, a 6.720 metros sobre el nivel del mar.

La expedición se desarrolló entre los días 15 y 26 de enero, bajo una rigurosa planificación que incluyó etapas de aclimatación en los campamentos “Laguna Blanca”, “Guanaquitos”, “Cuesta Blanca” y “Pirca de Indios”.

image

El objetivo primordial de esta actividad fue el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para las misiones de búsqueda y rescate (SAR), así como el perfeccionamiento de técnicas de evacuación y escalada en ambientes de montaña estival e invernal.

Dadas las características geográficas de la Cordillera de la Ramada, este tipo de adiestramiento en cotas elevadas permite a la Fuerza mantener e incrementar sus capacidades para ejecutar operaciones especiales en condiciones extremas.

Tras un descenso coordinado, la totalidad del personal arribó al asiento de la Unidad en horas de la tarde de ayer, sin novedades y habiendo cumplido con los objetivos de instrucción técnica y táctica establecidos por el Ministerio de Seguridad Nacional.

image

