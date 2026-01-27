"
Cuando la IA es responsable: la tendencia viral que corrige errores en la cocina

Videos virales hechos con inteligencia artificial usan humor y personificaciones para concientizar sobre hábitos cotidianos de cocina y limpieza.

En medio del aluvión de contenidos generados con inteligencia artificial que circulan a diario en redes sociales, una nueva tendencia comenzó a destacarse en TikTok e Instagram por un motivo particular: lejos del absurdo puro o del entretenimiento sin sentido, estos videos apelan al humor y al impacto visual para explicar, y corregir, hábitos cotidianos relacionados con la cocina, la limpieza y la conservación de alimentos.

La fórmula es simple y llamativa. Frutas, verduras, alimentos y utensilios de cocinar aparecen personificados, con rasgos humanos y voces generadas por IA, mirando a cámara y “retando” al espectador por errores comunes. Un tomate advierte por qué no debe guardarse en la heladera, una papa explica por qué no conviene almacenarla junto a la cebolla, mientras que el arroz reclama por ser enjuagado antes de cocinarse. El tono suele ser directo, a veces exagerado, y busca interpelar de manera inmediata a quien está del otro lado de la pantalla.

Otros videos amplían el universo más allá de los alimentos. Una bacha de cocinar explica por qué no se debe tirar aceite usado por el desagüe; un pollo detalla los riesgos de lavarlo solo con agua; una galletita advierte por qué no conviene dejarla en un envase completamente cerrado; una torta “reta” a quien abre el horno durante la cocción; y hasta la carne picada pide no ser presionada contra la sartén para no perder sus jugos. También aparecen contenidos dedicados a la limpieza de utensilios como sartenes, microondas y hornos eléctricos.

Humor, impacto y mensajes útiles

El éxito de estos clips no parece casual. En pocos segundos combinan información, práctica, animaciones llamativas y un tono que rompe con el típico consejo doméstico. La personificación y el “regaño” generan impacto, algo clave en plataformas dominadas por lo inmediato y el scroll constante. De hecho, muchos usuarios reconocen que el mensaje queda grabado justamente por lo incómodo o gracioso del reto.

Sin embargo, no todos los comentarios son positivos. Algunos usuarios señalan que ciertos videos adoptan un tono agresivo o excesivamente autoritario. Aun así, la mayoría de las respuestas destacan el costado útil del contenido: explicaciones simples, fáciles de recordar y aplicaciones en la vida diaria, sin necesidad de tutoriales largos ni tecnicismos.

En ese punto aparece un aspecto interesante del fenómeno. En un contexto donde la inteligencia artificial suele asociarse a desinformación, deep fakes o tendencias vacías, estos videos muestran un uso distinto de la tecnología: no reemplazan a especialistas ni pretendiente ser una fuente académica, pero si funcionan como disparadores de hábitos más responsables, desde la seguridad alimentaria hasta la reducción del desperdicio.

La clave está en el equilibrio. El impacto visual y el tono exagerado captan la atención, mientras el mensaje apunta a conductas concretas y generalmente avalada por recomendaciones básicas de cocinar y limpieza. No se trata de una educación formal, pero sí de una forma de concientización ligera, accesible y adaptada al lenguaje de las redes.

Entre tomates que retan, papas que se quejan y sartenes que dan consejos, estos videos dejan una conclusión clara: incluso en el ecosistema más caótico de la inteligencia artificial, también pueden surgir contenidos que, sin proponérselo del todo, terminan enseñando algo útil. Y en tiempos de sobreinformación, eso ya no es poco.

