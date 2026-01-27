Del Boca Predio a Concepción: San Martín mueve fichas clave en el mercado

image

En instancias decisivas también mostró solidez: de los últimos 12 penales que enfrentó, solo le convirtieron tres. En el plano internacional fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20, donde recibió apenas dos goles en cinco partidos, y de la Intercontinental Sub-20, siendo figura al atajar dos penales en la final disputada en La Bombonera.

Si bien aún no debutó oficialmente en Primera División, integró el banco de suplentes en cinco encuentros con Boca. Su contrato con el club de la Ribera se extiende hasta 2028, lo que refleja la confianza en su proyección. En San Martín, su llegada se da tras la salida del referente Matías Borgogno, por lo que el desafío en el arco será inmediato.

Por su parte, Lucas Verón se suma para reforzar la zaga central, en un contexto donde el Verdinegro apunta a consolidar una base defensiva firme. Ambas incorporaciones se suman a un mercado activo que ya incluyó nombres como Facundo Nadalin, Federico Murillo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Axel Salcedo, Diego Mercado, Leonardo Monje y Carlos Lattanzio, entre otros.

Con el plantel en pleno armado, San Martín ya tiene fecha de estreno. El Verdinegro debutará en la Primera Nacional el sábado 7 de febrero, a las 17, como visitante frente a Chacarita, en el inicio de una temporada donde el club buscará ser protagonista desde el arranque.