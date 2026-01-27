Del Boca Predio a Concepción: San Martín mueve fichas clave en el mercado
San Martín oficializó las llegadas del arquero Sebastián Díaz Robles y el defensor Lucas Verón. Dos refuerzos para fortalecer el fondo, a días del debut ante Chacarita en la Primera Nacional.
San Martín continúa reforzando su plantel de cara al inicio de la temporada de la Primera Nacional y este lunes oficializó dos incorporaciones clave para su estructura defensiva. Se trata del arquero Sebastián Díaz Robles, formado en Boca, y del defensor central Lucas Verón, quienes ya se sumaron a los entrenamientos en Concepción.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del club, donde se confirmó que Verón firmó su contrato y comenzó a trabajar de inmediato con el resto del plantel. En tanto, Díaz Robles llegó a préstamo desde Boca y también se incorporó a las prácticas del lunes, quedando a disposición del cuerpo técnico.
La llegada del arquero genera especial expectativa. Con apenas 22 años, Díaz Robles presenta un currículum destacado en las divisiones formativas del Xeneize. En Reserva disputó 65 partidos, recibió 39 goles y obtuvo seis títulos. Además, es el tercer arquero con más vallas invictas en Reserva en el siglo XXI, con 35 partidos sin recibir goles, un dato que lo posiciona entre los más regulares de los últimos años.
En instancias decisivas también mostró solidez: de los últimos 12 penales que enfrentó, solo le convirtieron tres. En el plano internacional fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20, donde recibió apenas dos goles en cinco partidos, y de la Intercontinental Sub-20, siendo figura al atajar dos penales en la final disputada en La Bombonera.
Si bien aún no debutó oficialmente en Primera División, integró el banco de suplentes en cinco encuentros con Boca. Su contrato con el club de la Ribera se extiende hasta 2028, lo que refleja la confianza en su proyección. En San Martín, su llegada se da tras la salida del referente Matías Borgogno, por lo que el desafío en el arco será inmediato.
Por su parte, Lucas Verón se suma para reforzar la zaga central, en un contexto donde el Verdinegro apunta a consolidar una base defensiva firme. Ambas incorporaciones se suman a un mercado activo que ya incluyó nombres como Facundo Nadalin, Federico Murillo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Axel Salcedo, Diego Mercado, Leonardo Monje y Carlos Lattanzio, entre otros.
Con el plantel en pleno armado, San Martín ya tiene fecha de estreno. El Verdinegro debutará en la Primera Nacional el sábado 7 de febrero, a las 17, como visitante frente a Chacarita, en el inicio de una temporada donde el club buscará ser protagonista desde el arranque.