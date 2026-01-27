"
San Juan 8 > Policiales > balearon

Balearon y apuñalaron a un joven de 19 años en el barrio Las Pampas

Un joven de 19 años fue baleado y apuñalado este martes a la madrugada en el barrio Las Pampas, en Pocito. El agresor escapó, pero ya estaría identificado por la Policía.

Un nuevo episodio de violencia se registró este martes a primera hora en el barrio Las Pampas, en el departamento Pocito, donde un joven de 19 años resultó herido tras ser atacado con un arma de fuego y un cuchillo. El presunto agresor se dio a la fuga, aunque ya habría sido identificado por las fuerzas de seguridad.

Según informaron fuentes del caso, la víctima fue identificada como Facundo Tejada, quien se dirigía al barrio con la intención de encontrarse con una joven. Al llegar a la zona de la plaza, fue abordado por un sujeto que, sin mediar demasiadas palabras, efectuó varios disparos con una pistola.

image

Dos de los proyectiles impactaron en el cuerpo del joven: uno en la mano y otro en la pierna izquierda. Además, durante la agresión, Tejada habría sido apuñalado, lo que da cuenta de la violencia con la que actuó el atacante.

En el lugar del hecho, personal policial secuestró un cuchillo ensangrentado, que quedó bajo resguardo como elemento de prueba. Tras el ataque, el agresor logró escapar y es intensamente buscado.

En una primera instancia intervino personal de la Comisaría 7ª, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI Genérica. El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Federico Cantoni, en Pocito. De acuerdo a la información oficial, ingresó consciente y se encontraba fuera de peligro.

image

Cabe recordar que el barrio Las Pampas ya había sido escenario de un hecho violento a comienzos de enero de 2026, cuando se produjo un homicidio en la zona, lo que volvió a poner al sector en el centro de la preocupación por los episodios de inseguridad.

