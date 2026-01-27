Un nuevo episodio de violencia se registró este martes a primera hora en el barrio Las Pampas, en el departamento Pocito, donde un joven de 19 años resultó herido tras ser atacado con un arma de fuego y un cuchillo. El presunto agresor se dio a la fuga, aunque ya habría sido identificado por las fuerzas de seguridad.
Balearon y apuñalaron a un joven de 19 años en el barrio Las Pampas
