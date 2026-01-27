Balearon y apuñalaron a un joven de 19 años en el barrio Las Pampas

En el lugar del hecho, personal policial secuestró un cuchillo ensangrentado, que quedó bajo resguardo como elemento de prueba. Tras el ataque, el agresor logró escapar y es intensamente buscado.

En una primera instancia intervino personal de la Comisaría 7ª, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI Genérica. El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Federico Cantoni, en Pocito. De acuerdo a la información oficial, ingresó consciente y se encontraba fuera de peligro.

Cabe recordar que el barrio Las Pampas ya había sido escenario de un hecho violento a comienzos de enero de 2026, cuando se produjo un homicidio en la zona, lo que volvió a poner al sector en el centro de la preocupación por los episodios de inseguridad.