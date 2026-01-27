"
Récord de aspirantes al ingreso en la Facultad de Ingeniería

La Facultad de Ingeniería contabiliza 2.880 aspirantes, que incluye tanto a quienes ya ingresaron como a quienes se encuentran realizando el curso de ingreso.

La Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesa un inicio de año marcado por una alta demanda de aspirantes a sus carreras de grado y tecnicaturas. Así lo señaló su decana, Andrea Díaz, al realizar un balance del proceso de ingreso y de las principales líneas de trabajo que se proyectan para el ciclo académico en curso.

Actualmente, 350 estudiantes ya aprobaron los módulos disciplinares del curso de ingreso y se encuentran en condiciones de comenzar a cursar las carreras de ingeniería durante este 2026. Este trayecto se desarrolló bajo modalidad a distancia, con inicio en abril y finalización en octubre. En total, la Facultad contabiliza 2.880 aspirantes, cifra que incluye tanto a quienes ya ingresaron como a quienes se encuentran realizando el curso intensivo de ingreso.

Este curso intensivo, que comenzó en noviembre, se retomará a partir del lunes 2 de febrero, en el turno mañana, y se extenderá hasta los primeros días de marzo. Desde la unidad académica destacaron la expectativa que generan estos números, que reflejan un sostenido interés de los y las jóvenes por las carreras de ingeniería.

En cuanto a la distribución por especialidades, Ingeniería en Minas encabeza las preferencias con 668 aspirantes, superando ampliamente los registros del año anterior. Le siguen las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil, con alrededor de 400 aspirantes cada una. También se observa una demanda significativa en Bioingeniería, Ingeniería Electrónica, Electromecánica, Mecánica, Industrial y Agronomía, esta última con aproximadamente 168 aspirantes. Las autoridades señalaron que estos datos corresponden al relevamiento realizado al 23 de enero, por lo que podrían incrementarse en las próximas semanas.

La Decana remarcó que estos resultados están vinculados al trabajo sostenido de difusión de la oferta educativa y a la necesidad estructural de profesionales de la ingeniería en el país. En este sentido, subrayó el rol estratégico de estas carreras para el desarrollo productivo, regional y provincial, y la importancia de continuar fortaleciendo las acciones de orientación vocacional en los niveles secundario y primario.

Además del ingreso a las carreras de grado, la FI avanza en el fortalecimiento de su oferta de tecnicaturas. Actualmente, se registran 516 inscriptos/as en la Tecnicatura en Mantenimiento de Máquinas Pesadas, 315 en la Tecnicatura en Agroindustria, que se dictará de manera presencial en la Facultad, y 288 aspirantes en la Tecnicatura en Industria Alimentaria. Estas propuestas están especialmente orientadas a los departamentos mineros de la provincia y responden a la creciente demanda de recursos humanos calificados en el sector.

Finalmente, Díaz destacó el buen desempeño de las tecnicaturas mineras implementadas el año pasado, tanto en Procesamiento de Minerales como en Operaciones Mineras, que lograron sostener la matrícula gracias al acompañamiento de tutores territoriales y al sistema de educación a distancia de la UNSJ. Según indicó la Decana, estos resultados refuerzan la necesidad de seguir ampliando y consolidando una oferta académica que responda a las demandas productivas y sociales de San Juan.

