Récord de aspirantes al ingreso en la Facultad de Ingeniería

En cuanto a la distribución por especialidades, Ingeniería en Minas encabeza las preferencias con 668 aspirantes, superando ampliamente los registros del año anterior. Le siguen las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil, con alrededor de 400 aspirantes cada una. También se observa una demanda significativa en Bioingeniería, Ingeniería Electrónica, Electromecánica, Mecánica, Industrial y Agronomía, esta última con aproximadamente 168 aspirantes. Las autoridades señalaron que estos datos corresponden al relevamiento realizado al 23 de enero, por lo que podrían incrementarse en las próximas semanas.

La Decana remarcó que estos resultados están vinculados al trabajo sostenido de difusión de la oferta educativa y a la necesidad estructural de profesionales de la ingeniería en el país. En este sentido, subrayó el rol estratégico de estas carreras para el desarrollo productivo, regional y provincial, y la importancia de continuar fortaleciendo las acciones de orientación vocacional en los niveles secundario y primario.

Además del ingreso a las carreras de grado, la FI avanza en el fortalecimiento de su oferta de tecnicaturas. Actualmente, se registran 516 inscriptos/as en la Tecnicatura en Mantenimiento de Máquinas Pesadas, 315 en la Tecnicatura en Agroindustria, que se dictará de manera presencial en la Facultad, y 288 aspirantes en la Tecnicatura en Industria Alimentaria. Estas propuestas están especialmente orientadas a los departamentos mineros de la provincia y responden a la creciente demanda de recursos humanos calificados en el sector.

Finalmente, Díaz destacó el buen desempeño de las tecnicaturas mineras implementadas el año pasado, tanto en Procesamiento de Minerales como en Operaciones Mineras, que lograron sostener la matrícula gracias al acompañamiento de tutores territoriales y al sistema de educación a distancia de la UNSJ. Según indicó la Decana, estos resultados refuerzan la necesidad de seguir ampliando y consolidando una oferta académica que responda a las demandas productivas y sociales de San Juan.