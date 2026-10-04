El atacante de Flydubai actuó solo, según una investigación israelí

El informe tuvo lugar después de las insinuaciones hechas el jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Irán podría estar involucrado, según informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario no ofreció ninguna evidencia y amenazó con represalias militares si se establecía un vínculo. "Oh, serán golpeados, muy duramente, no se preocupen", dijo a la prensa.

Por otra parte, una investigación del periódico italiano Corriere della Sera indicó que el copiloto, identificado como Hammam al-Hammami, un ciudadano omaní de 29 años, había planeado matar al capitán sin alertar a las autoridades y estrellar la aeronave contra rascacielos en Tel Aviv antes de que aviones de combate israelíes pudieran interceptarla.

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, realizó un aterrizaje de emergencia el miércoles en la ciudad saudí de Tabuk.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos afirmaron que el copiloto atacó al capitán con un hacha de emergencia durante el vuelo antes de que los pasajeros y la tripulación lo sometieran.

El capitán herido, Smit Machchhar, dijo el sábado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que utilizó sus últimas fuerzas para abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que los pasajeros y la tripulación intervinieran.

El plomero israelí Yaniv Hayoun ayudó a someter al atacante, mientras que otros dos pilotos de Flydubai que viajaban a bordo tomaron el control de la aeronave y la hicieron aterrizar en Arabia Saudita.