“Estamos realmente haciendo historia”, afirmó el presidente estadounidense al comienzo de las conversaciones. También consideró que las tres potencias están en una posición privilegiada para discutir cómo reducir la cantidad de armas nucleares y evitar que sean utilizadas.

Xi Jinping calificó el encuentro como un acontecimiento de importancia histórica y pidió profundizar la cooperación para preservar la paz y la estabilidad estratégica. Putin, en tanto, sostuvo que los tres países comparten una responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad internacional.

Ucrania, Irán y el riesgo nuclear

La guerra en Ucrania fue uno de los puntos más sensibles de la agenda. Trump expresó su expectativa de que ambas partes quieran encontrar una salida al conflicto y aseguró que había hablado con Putin sobre la posibilidad de avanzar hacia la paz.

“Creo que él y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra”, señaló el mandatario estadounidense. Putin también mencionó la necesidad de buscar mecanismos para resolver los conflictos regionales.

La discusión se produjo sin la participación de Ucrania ni de sus aliados europeos en la mesa trilateral. Después de la reunión, Trump se comunicó con un encuentro en Berlín en el que participaban el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y representantes de más de 40 países europeos que respaldan a Kiev. AP News+1

El conflicto en Irán y la seguridad en Oriente Medio también formaron parte de las conversaciones. Trump había planteado la necesidad de garantizar la circulación de petróleo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético internacional.

El desarme nuclear fue otro de los ejes. La reunión se desarrolló después de la expiración del tratado New START, el último acuerdo vigente entre Estados Unidos y Rusia para limitar sus arsenales estratégicos. Trump expresó su interés en negociar un nuevo entendimiento que también incluya a China, aunque las diferencias entre los tres países representan un obstáculo para ese objetivo. AP News+1

Qué dejó el encuentro y cuáles fueron los resultados

Pese al carácter inédito de la cumbre y a las declaraciones de sus protagonistas, el encuentro no terminó con un acuerdo para detener la guerra en Ucrania ni con compromisos concretos de reducción de armas nucleares.

Según informó Associated Press, los entendimientos fueron más acotados. Los mandatarios expresaron interés en impulsar una reforma de Naciones Unidas, ampliar la producción de combustibles fósiles y limitar el alcance de la Corte Penal Internacional. También cuestionaron la jurisdicción del tribunal y respaldaron la inmunidad de funcionarios gubernamentales frente a sus actuaciones. AP News+1

La reunión trilateral estuvo precedida por encuentros bilaterales. Trump mantuvo una conversación con Putin, el primer contacto presencial entre ambos desde la reunión en Alaska de agosto de 2025. También se reunió con Xi, quien lo recibió personalmente en el aeropuerto de Shenzhen.

La cumbre terminó con la salida de Trump de China y dejó abierto un canal de diálogo entre los tres gobiernos, aunque sin resultados inmediatos sobre los conflictos que habían concentrado la agenda.