Los especialistas comenzaron un tratamiento que incluye hidratación, ayuno con soporte nutricional y la colocación de una sonda gástrica para aliviar la acumulación de contenido en el estómago.

El médico Brasil Caiado explicó que una tomografía permitió detectar una obstrucción casi total del intestino delgado, acompañada de signos de inflamación y adherencias abdominales.

La posibilidad de una nueva intervención quirúrgica dependerá de la evolución del paciente y de su respuesta al tratamiento durante las próximas horas.

El dramático relato del hijo de Bolsonaro: “Jamás lo había visto así”

Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que describió las complicaciones que atravesó su padre durante la madrugada.

Según contó, los médicos tuvieron que volver a colocarle una sonda que ingresa por la nariz y llega hasta el estómago. A través de ese procedimiento lograron extraer casi un litro de residuos alimenticios acumulados.

El dirigente aseguró que su padre experimentó episodios de náuseas, vómitos, distensión abdominal y dolores intensos. “En esta montaña rusa, cuando pasan los efectos de los medicamentos, las náuseas vuelven visiblemente, la panza se distiende de nuevo y los dolores aumentan con el hipo”, expresó Carlos.

También manifestó su preocupación por el riesgo de broncoaspiración, una complicación que puede producirse cuando el contenido del estómago ingresa a las vías respiratorias. “No soy médico, pero jamás lo había visto así, sobre todo en los momentos repetidos e intensos de esta noche”, escribió.

Carlos sostuvo que todavía se están investigando las causas del cuadro y señaló que, si no se logra resolver con el tratamiento actual, su padre podría enfrentar la décima cirugía en menos de ocho años.