“No observamos indicios de que se trate de un ciberataque”, declaró este martes Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, en la cadena Newsmax. “No hay ninguna crisis, ni nada por el estilo, que deba preocupar a los estadounidenses”, aseguró.

Un funcionario estadounidense en activo y otro anterior afirmaron que una interrupción en la red de la NSA no afectaría la capacidad de la agencia para comunicar información de inteligencia urgente al presidente estadounidense, Donald Trump, mientras viaja por Asia a bordo del Air Force One.

Ambas fuentes mencionaron la existencia de múltiples sistemas redundantes y redes de respaldo que el gobierno podría emplear para comunicarse de forma segura con Trump, quien actualmente se encuentra en Filipinas antes de dirigirse mañana a China para mantener conversaciones con el líder chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

La interrupción del servicio en la agencia de inteligencia más poderosa de Estados Unidos se produce tras varios fallos técnicos importantes que han afectado a aerolíneas y otras empresas en todo el país.

El viernes, todos los vuelos a nivel nacional permanecieron en tierra durante horas debido a un fallo masivo en los sistemas, lo que provocó el retraso o la cancelación de miles de vuelos. La Administración Federal de Aviación (FAA) identificó el origen del problema en un único enrutador (router) situado en Arkansas.

Por otra parte, la semana pasada, una interrupción masiva que afectó a los productos de Microsoft impidió a usuarios de todo el mundo acceder al correo electrónico Outlook y a las reuniones a través de Teams.

Asimismo, en las últimas semanas, bancos y otros servicios han experimentado interrupciones; el lunes, miles de clientes de Chase Bank informaron de dificultades para acceder a sus cuentas en línea.

Estados Unidos comparte información de inteligencia con un grupo de países en el marco de la alianza conocida como “Five Eyes” (Cinco Ojos), integrada por Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelandia, Australia y Canadá. Ese sistema de intercambio de inteligencia no se ha visto afectado a raíz de la interrupción de NSANet, según una fuente de uno de los países implicados y un exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos, agrega el informe de CNN.

La interrupción del martes no es la primera vez que las redes informáticas internas de la NSA sufren una perturbación significativa. En el año 2000, una falla técnica en la agencia dejó los sistemas informáticos inoperativos durante casi tres días e interrumpió el procesamiento de inteligencia en Fort Meade, según declaró en aquel momento un portavoz de la agencia.