La presión de llegar a todo puede afectar el sueño, la memoria y la concentración

A esto se suma una presión cada vez más presente en la vida diaria: la necesidad de producir, rendir y superarse constantemente. Las comparaciones en redes sociales y la idea de que siempre hay que estar mejor pueden alimentar una exigencia que termina convirtiéndose en agotamiento e insatisfacción.

¿Cómo reconocer cuándo el estrés se vuelve un problema?

La dificultad para dormir, la saturación mental, los olvidos frecuentes, la irritabilidad y la sensación de no poder desconectarse pueden ser señales de alerta, especialmente cuando persisten e interfieren en la rutina.

Aunque el estrés prolongado puede producir cambios en el organismo, sus consecuencias no son necesariamente irreversibles. La recuperación depende de factores como la intensidad y duración del malestar y el estado general de salud. Dormir mejor, incorporar estrategias para manejar la tensión y recurrir a apoyo profesional cuando sea necesario puede ayudar a recuperar el equilibrio.

La clave no es eliminar todas las exigencias, sino reconocer cuándo la presión supera los recursos disponibles y deja de ser algo pasajero para convertirse en un problema que afecta la calidad de vida.