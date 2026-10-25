Tres recetas fáciles para celebrar el Día Mundial de la Pasta con sabor casero

Un clásico de los domingos que nunca falla. Para prepararlo se necesitan 500 gramos de fideos, 300 gramos de carne picada, una cebolla, un diente de ajo, tomate triturado, laurel, un chorrito de vino tinto, sal, pimienta y aceite.

Primero, formá las albóndigas con la carne condimentada y dorarlas en una cacerola con un poco de aceite. Sumá la cebolla y el ajo picados, incorporá el tomate, el laurel y el vino. Dejá cocinar a fuego bajo entre 30 y 40 minutos. Serví la salsa sobre los fideos cocidos al dente.

Penne rigate con salchicha parrillera

Una combinación que une la pasta con uno de los sabores más argentinos. Para esta receta hacen falta 320 gramos de penne rigate, 300 gramos de salchicha parrillera, 200 gramos de ricota, cebolla, ajo, aceite de oliva y queso rallado.

Dorá la salchicha cortada en rodajas junto con la cebolla y el ajo picados. Mientras tanto, cociná la pasta. Mezclá la ricota con un poco del agua de cocción para conseguir una salsa cremosa, integrala con la salchicha y los fideos, y terminá con queso rallado.

Fideos caseros al huevo

Para quienes prefieren hacer todo desde cero, la receta básica lleva 100 gramos de harina por cada huevo y una pizca de sal.

Armá una corona con la harina, colocá el huevo en el centro y amasá hasta conseguir una masa lisa. Dejala descansar tapada durante 30 minutos, estirala con palo de amasar o máquina y cortá los fideos del grosor deseado. Cocinalos en abundante agua hirviendo con sal durante dos o tres minutos, según el espesor.

Tres alternativas para celebrar el Día Mundial de la Pasta con el sabor de lo casero, ya sea con una salsa tradicional, una combinación diferente o unos fideos amasados en casa.