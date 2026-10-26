A menos de 24 horas de la derrota en el balotaje presidencial de Brasil, el senador Flávio Bolsonaro fue intimado por la Policía Federal a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país, por orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
La Justicia de Brasil le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro
El senador fue intimado a entregar sus pasaportes por orden del juez Alexandre de Moraes, en el marco de dos investigaciones que tramita el Supremo Tribunal Federal.