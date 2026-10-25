La planta que se consagró con el olor más amado del mundo

Detrás quedaron la vainilla, con el 81,2%, y el café recién hecho, que alcanzó el 80,1%. Los resultados reflejan el atractivo de los olores que suelen asociarse con la naturaleza, la calidez del hogar y las experiencias cotidianas.

Con su perfume floral y sus notas frescas, la lavanda es una de las plantas aromáticas más reconocidas. Su fragancia aparece en una amplia variedad de productos, desde perfumes y jabones hasta velas, aceites esenciales y artículos para el hogar.

Además de su presencia en la industria de las fragancias, la lavanda suele relacionarse con la tranquilidad y el descanso. Por eso, es habitual encontrarla en productos destinados a crear ambientes relajantes, como difusores y aromatizadores.

Su popularidad también está vinculada con su versatilidad. Puede cultivarse en jardines, macetas y balcones, siempre que cuente con suficiente luz solar y un suelo con buen drenaje. Sus flores violetas, además de aportar color, atraen polinizadores como las abejas y las mariposas.

La lavanda encabezó el ranking internacional de los aromas favoritos con el 85,6% de las preferencias, por delante de la vainilla y el café recién hecho. Su fragancia floral es habitual en perfumes, aceites esenciales y aromatizadores para el hogar.

El segundo lugar del estudio fue para la vainilla, que obtuvo el 81,2%. Su aroma dulce y cálido está estrechamente relacionado con la repostería, los postres y numerosas preparaciones tradicionales. También es una fragancia frecuente en perfumes, cremas y productos de cuidado personal.

El tercer puesto quedó en manos del café recién hecho, con el 80,1%. Su olor intenso es parte de los rituales cotidianos de millones de personas y suele asociarse con el comienzo de la jornada, las pausas laborales y los encuentros con amigos.

La selección también incluyó otros aromas reconocibles, como el olor de la lluvia, la brisa marina, el césped recién cortado, la ropa limpia, el chocolate y el pan recién horneado. Se trata de fragancias que remiten tanto a espacios naturales como a escenas familiares y momentos compartidos.

Según el artículo difundido por Área, los aromas pueden funcionar como una especie de decoración invisible: aunque no se vean, contribuyen a crear ambientes y modificar la percepción de un espacio.

Esta relación tiene una explicación sensorial. El olfato está estrechamente conectado con regiones cerebrales involucradas en las emociones y la memoria, por lo que determinados olores pueden evocar experiencias personales con gran intensidad.