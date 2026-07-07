La aplicación Mi Argentina incorporó una nueva función que permite consultar la liquidación digital de sueldo desde el celular. La herramienta fue desarrollada por la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y está disponible para dispositivos Android y iPhone.
Mi Argentina: cómo es el paso a paso para revisar la liquidación de sueldo en la App
La nueva herramienta permite consultar desde el celular el detalle de los haberes, descuentos y aportes registrados. Está disponible para quienes integran el régimen de Liquidación Digital.