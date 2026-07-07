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Mi Argentina: cómo es el paso a paso para revisar la liquidación de sueldo en la App

La nueva herramienta permite consultar desde el celular el detalle de los haberes, descuentos y aportes registrados. Está disponible para quienes integran el régimen de Liquidación Digital.

La aplicación Mi Argentina incorporó una nueva función que permite consultar la liquidación digital de sueldo desde el celular. La herramienta fue desarrollada por la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y está disponible para dispositivos Android y iPhone.

La funcionalidad se encuentra en la sección Trabajo/Mis Empleos y permite acceder al detalle de cada relación laboral registrada. Allí se puede consultar el haber bruto y neto, los descuentos aplicados y las contribuciones patronales declaradas por el empleador.

Para revisar la liquidación de sueldo, primero es necesario descargar la aplicación Mi Argentina e iniciar sesión con el perfil personal. Luego, hay que ingresar a Trabajo/Mis Empleos, seleccionar la relación laboral correspondiente y acceder al recibo digital, donde se visualizarán todos los datos disponibles.

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Además de consultar la información, la aplicación puede permitir guardar o descargar el comprobante digital, según las opciones habilitadas para cada usuario. El objetivo es facilitar el acceso a la documentación laboral sin necesidad de recurrir a recibos impresos.

La función está disponible únicamente para trabajadores incluidos en el régimen de Liquidación Digital. Quedan excluidos los empleados del sector público, el personal de casas particulares y quienes trabajen para empleadores privados que todavía no hayan adherido a ese sistema.

Mi Argentina es el perfil digital oficial del Estado nacional y concentra distintos documentos y servicios, como el DNI, la Licencia Nacional de Conducir, la cédula verde, la constancia de CUIL y el Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otros, con el objetivo de centralizar trámites e información personal en una sola aplicación.

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