Mi Argentina: cómo es el paso a paso para revisar la liquidación de sueldo en la App

Además de consultar la información, la aplicación puede permitir guardar o descargar el comprobante digital, según las opciones habilitadas para cada usuario. El objetivo es facilitar el acceso a la documentación laboral sin necesidad de recurrir a recibos impresos.

La función está disponible únicamente para trabajadores incluidos en el régimen de Liquidación Digital. Quedan excluidos los empleados del sector público, el personal de casas particulares y quienes trabajen para empleadores privados que todavía no hayan adherido a ese sistema.

Mi Argentina es el perfil digital oficial del Estado nacional y concentra distintos documentos y servicios, como el DNI, la Licencia Nacional de Conducir, la cédula verde, la constancia de CUIL y el Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otros, con el objetivo de centralizar trámites e información personal en una sola aplicación.