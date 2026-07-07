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Condenado a 14 años por dejar cuadripléjico a un empresario, ahora suma otra causa

Sebastián Andrés Aguirre, condenado por el violento asalto que dejó cuadripléjico al empresario Emmanuel Rodríguez, recibió una nueva sentencia. Esta vez, por agredir físicamente al hijo de quien era su pareja, en una causa por violencia familiar.

Sebastián Andrés Aguirre volvió a ser condenado por la Justicia sanjuanina. En esta oportunidad, la pena llegó por agredir físicamente al hijo de quien era su pareja, en el marco de una causa por violencia familiar.

El caso se resolvió mediante un juicio abreviado acordado entre el imputado y el fiscal Mario Panetta, de la UFI CAVIG. Aguirre reconoció su responsabilidad y aceptó una pena de un mes y 15 días de prisión efectiva, acuerdo que homologó la jueza Verónica Chicón.

La nueva condena no será cumplida de forma independiente: se unificará con la pena de 14 años de prisión efectiva que Aguirre ya cumple por el robo al empresario Emmanuel Rodríguez, ocurrido en el barrio privado San Juan de Los Olivos, en Rawson. Esa unificación implicará un recálculo del tiempo total que permanecerá detenido.

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Aguirre fue identificado como el autor del disparo que dejó cuadripléjico a Rodríguez durante el asalto. La banda ingresó de madrugada a la vivienda tras cortar el cerco perimetral y forzar una ventana, mientras en el interior estaban el empresario, su esposa y las dos hijas de la pareja, de 9 y 10 años en ese momento.

Por ese hecho, Aguirre fue condenado como coautor de robo doblemente agravado por uso de arma de fuego y por las lesiones gravísimas causadas, y fue declarado reincidente. En la misma causa recibieron condena Pablo Ezequiel Pérez (12 años), Brian Ezequiel Álvarez Cuello (10 años), y Enzo Alfredo Pérez Agüero junto a Franco Alfredo Monteleone (un año, por encubrimiento agravado).

La investigación del asalto original estuvo a cargo de los fiscales coordinadores Claudia Salica y Cristian Catalano.

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