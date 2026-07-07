Sebastián Andrés Aguirre volvió a ser condenado por la Justicia sanjuanina. En esta oportunidad, la pena llegó por agredir físicamente al hijo de quien era su pareja, en el marco de una causa por violencia familiar.
Condenado a 14 años por dejar cuadripléjico a un empresario, ahora suma otra causa
Sebastián Andrés Aguirre, condenado por el violento asalto que dejó cuadripléjico al empresario Emmanuel Rodríguez, recibió una nueva sentencia. Esta vez, por agredir físicamente al hijo de quien era su pareja, en una causa por violencia familiar.