Condenado a 14 años por dejar cuadripléjico a un empresario, ahora suma otra causa

Aguirre fue identificado como el autor del disparo que dejó cuadripléjico a Rodríguez durante el asalto. La banda ingresó de madrugada a la vivienda tras cortar el cerco perimetral y forzar una ventana, mientras en el interior estaban el empresario, su esposa y las dos hijas de la pareja, de 9 y 10 años en ese momento.

Por ese hecho, Aguirre fue condenado como coautor de robo doblemente agravado por uso de arma de fuego y por las lesiones gravísimas causadas, y fue declarado reincidente. En la misma causa recibieron condena Pablo Ezequiel Pérez (12 años), Brian Ezequiel Álvarez Cuello (10 años), y Enzo Alfredo Pérez Agüero junto a Franco Alfredo Monteleone (un año, por encubrimiento agravado).

La investigación del asalto original estuvo a cargo de los fiscales coordinadores Claudia Salica y Cristian Catalano.