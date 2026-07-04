Claves para disfrutar del Mundial sin descuidar la salud mental

“El fútbol en general, y un Mundial en particular, activa algo que va mucho más allá del deporte. Las personas construimos parte de quiénes somos a través de los grupos a los que pertenecemos, y la Selección Nacional es uno de los emblemas de pertenencia más poderosos que existen”, señaló el especialista.

De acuerdo con el Hospital de Clínicas, esta combinación puede amplificar tanto las emociones positivas como las negativas, incrementando la expectativa, la tensión y la preocupación por el resultado de cada partido.

Cuando la expectativa se transforma en ansiedad

La anticipación de un encuentro importante activa mecanismos biológicos similares a los que aparecen frente a situaciones de incertidumbre. Según explicó Ingelmo, el organismo libera hormonas vinculadas al estrés, aumenta el ritmo cardíaco y concentra la atención en aquello que considera relevante.

“Todo eso, en dosis moderadas, forma parte de la experiencia normal y hasta disfrutable de la expectativa”, indicó el médico. Sin embargo, aclaró que el problema aparece cuando esa activación supera la capacidad de regulación emocional de cada persona.

Entre las señales de alerta que pueden indicar un nivel excesivo de ansiedad se encuentran:

Tensión persistente.

Irritabilidad.

Dificultad para concentrarse en otras actividades.

Problemas para dormir.

Tensión muscular.

Molestias digestivas.

Pensamientos recurrentes relacionados con el resultado de los partidos.

“No necesariamente significa que hay un trastorno de ansiedad subyacente, pero sí que la respuesta emocional está siendo desproporcionada respecto al evento en cuestión”, explicó el especialista.

Seis claves para disfrutar del torneo sin descuidar la salud mental

Los expertos recomiendan mantener hábitos saludables y conservar una perspectiva equilibrada frente a la competencia. Para Ingelmo, es importante recordar que, más allá de la pasión que despierta, se trata de un evento deportivo.

“La clave está en algo que suena simple pero no siempre es fácil de sostener: mantener la perspectiva. Disfrutar intensamente un evento no requiere perder de vista que es, en último término, un juego”, afirmó.

Entre las principales recomendaciones para atravesar el torneo de manera saludable se destacan:

Mantener horarios regulares de sueño.

Moderar el consumo de alcohol.

Limitar la sobreexposición a redes sociales y debates deportivos.

Evitar discusiones que generen conflictos innecesarios.

Buscar espacios de relajación y descanso.

Hablar con personas de confianza sobre las emociones que genera el evento.

El especialista remarcó que es importante consultar con un profesional cuando la ansiedad comienza a interferir con la vida cotidiana. Esto puede manifestarse mediante alteraciones persistentes del sueño, dificultades para trabajar o estudiar, síntomas físicos frecuentes o deterioro en los vínculos personales.

“Para quienes ya saben que tienen tendencia a la ansiedad o que los eventos de este tipo los afectan mucho, vale la pena anticiparse. Hablar con alguien de confianza, o incluso con un profesional, sobre cómo manejar ese período puede hacer una diferencia real”, concluyó.