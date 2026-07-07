La Justicia identificó al hombre que este martes por la mañana fue encontrado sin vida en una vivienda de Concepción, Capital. Se trataba de Wilson David Maturano, de 52 años, quien vivía solo en una casa ubicada sobre calle Cereceto, entre avenida Alem y Salta.
Hallaron muerto a un hombre en Concepción: identificaron a la víctima y esperan la autopsia
Wilson David Maturano, de 52 años, fue encontrado sin vida por una familiar en su casa de Concepción. La investigación apunta a una posible intoxicación por gas, aunque la autopsia determinará la causa del fallecimiento.