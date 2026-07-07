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Hallaron muerto a un hombre en Concepción: identificaron a la víctima y esperan la autopsia

Wilson David Maturano, de 52 años, fue encontrado sin vida por una familiar en su casa de Concepción. La investigación apunta a una posible intoxicación por gas, aunque la autopsia determinará la causa del fallecimiento.

La Justicia identificó al hombre que este martes por la mañana fue encontrado sin vida en una vivienda de Concepción, Capital. Se trataba de Wilson David Maturano, de 52 años, quien vivía solo en una casa ubicada sobre calle Cereceto, entre avenida Alem y Salta.

El hallazgo ocurrió cerca de las 11.30, cuando su tía, Laura Morales, llegó al domicilio para visitarlo. Al advertir que no respondía, ingresó a la vivienda y lo encontró tendido sobre la cama, sin signos vitales. De inmediato dio aviso a la Policía.

Personal de la Comisaría 2ª, Bomberos y la UFI Delitos Especiales trabajó en el lugar. Durante la inspección, los efectivos detectaron un fuerte olor a gas y constataron que una hornalla de una cocina anafe permanecía abierta. Como medida preventiva, cerraron la llave de paso y ventilaron el inmueble.

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De acuerdo con las primeras actuaciones, los investigadores consideran que Maturano habría utilizado el anafe para calefaccionar la vivienda durante la noche. Por causas que aún se investigan, la llama se habría apagado y el gas continuó emanando dentro del ambiente cerrado.

No obstante, desde la Fiscalía remarcaron que la causa de muerte aún no está confirmada y que será la autopsia, que se realizará en la Morgue Judicial, la que establecerá con precisión qué provocó el fallecimiento.

Los peritos también informaron que en la vivienda no encontraron signos de violencia, desorden ni aberturas forzadas, por lo que, hasta el momento, no existen elementos que indiquen la intervención de terceros.

La causa continúa bajo la investigación de la UFI Delitos Especiales, que aguarda los resultados de las pericias para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

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