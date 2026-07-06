La frase atribuida a Frida Kahlo que sigue inspirando al mundo, aunque su autoría genera dudas

Especialistas en desarrollo personal consideran que el mensaje pone el foco en la importancia de establecer límites saludables y comprender que abandonar determinados espacios también puede representar un acto de cuidado hacia uno mismo.

View this post on Instagram

La figura de Frida Kahlo sigue despertando interés más de siete décadas después de su muerte. La pintora mexicana convirtió el dolor físico y emocional que atravesó durante su vida en el eje de una obra que hoy es considerada una de las más influyentes del siglo XX.

Tras sufrir poliomielitis en la infancia y un grave accidente de tránsito a los 18 años, pasó por decenas de cirugías y largas recuperaciones. Durante ese proceso comenzó a pintar autorretratos que terminarían marcando su identidad artística.

Su relación con el muralista Diego Rivera, atravesada por el amor, las separaciones y las infidelidades, también influyó en gran parte de sus obras más reconocidas.

Más allá de la discusión sobre la autoría de algunas frases que se le atribuyen, la influencia de Frida Kahlo continúa creciendo. Sus pinturas, su historia personal y su imagen trascendieron el mundo del arte para convertirse en un fenómeno cultural.

Ese interés volvió a quedar en evidencia con la gran expectativa que despertó la exposición Frida: The Making of an Icon, que recorre su legado artístico y personal y volvió a poner a la artista mexicana en el centro de la escena internacional.