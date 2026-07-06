Cómo la sonda Parker está revelando los secretos del Sol

Para soportar esas condiciones extremas, Parker fue equipada con un escudo térmico de carbono de apenas 11 centímetros de espesor, capaz de resistir temperaturas cercanas a los 1.400 °C mientras mantiene sus instrumentos científicos a temperatura ambiente.

Además, la nave debe permanecer orientada con absoluta precisión para que el escudo siempre apunte hacia el Sol. Una mínima desviación podría resultar fatal para la misión.

El objeto construido por el ser humano más rápido de la historia

Otro récord alcanzado por Parker es su extraordinaria velocidad.

Aprovechando la enorme gravedad del Sol, la nave ha llegado a desplazarse a casi 700.000 kilómetros por hora, convirtiéndose en el objeto fabricado por el ser humano más veloz de todos los tiempos.

A esa velocidad, podría recorrer la distancia entre Buenos Aires y Mendoza en apenas unos segundos.

Resolver un misterio que desconcertó a la ciencia durante décadas

Uno de los grandes enigmas que buscaba responder la misión tenía que ver con la temperatura de la corona solar.

Mientras la superficie visible del Sol alcanza unos 5.500 °C, su atmósfera exterior supera el millón de grados, una aparente contradicción para las leyes de la física, ya que normalmente la temperatura disminuye al alejarse de una fuente de calor.

Las observaciones de Parker indican que pequeñas explosiones magnéticas, conocidas como nanofulguraciones, junto con fenómenos de reconexión magnética y ondas de plasma, transportan enormes cantidades de energía hacia la corona, ofreciendo una explicación al llamado "problema del calentamiento coronal", uno de los mayores desafíos de la astrofísica moderna.

El origen del viento solar

La misión también permitió observar por primera vez cómo se forma el viento solar, una corriente permanente de partículas cargadas que fluye desde el Sol hacia todo el Sistema Solar.

Hasta ahora, los científicos solo podían estudiarlo cuando ya había recorrido millones de kilómetros. Parker logró registrar el proceso prácticamente desde su nacimiento, descubriendo estructuras extremadamente pequeñas y complejas que jamás habían sido observadas.

Entre los hallazgos más llamativos aparecen los llamados switchbacks, bruscos cambios en la dirección del campo magnético solar que forman curvas en zigzag y que podrían desempeñar un papel fundamental en la aceleración del viento solar.

¿Por qué es importante estudiar el Sol?

Comprender el comportamiento del Sol tiene consecuencias directas para la vida en la Tierra.

Las tormentas solares pueden afectar satélites, provocar fallas en los sistemas GPS, interrumpir comunicaciones aéreas, dañar redes eléctricas e incrementar los riesgos para los astronautas en el espacio.

Conocer cómo se originan estos fenómenos permitirá desarrollar sistemas de alerta temprana mucho más precisos para reducir su impacto sobre la infraestructura tecnológica del planeta.

Una misión que sigue haciendo historia

Lejos de concluir, Parker continúa acercándose cada vez más al Sol. Cada nueva órbita ofrece imágenes y mediciones con un nivel de detalle nunca antes alcanzado.

Los investigadores esperan comprender mejor cómo se producen las eyecciones de masa coronal, qué desencadena las tormentas solares más intensas, cómo evolucionan los campos magnéticos y por qué algunas regiones del Sol expulsan partículas mucho más rápido que otras.

Pero el verdadero alcance de la misión va mucho más allá de nuestra estrella. Al entender el funcionamiento del Sol, los científicos obtienen claves para explicar el comportamiento de miles de millones de estrellas similares distribuidas por toda la Vía Láctea y, en consecuencia, comprender mejor los sistemas planetarios donde podrían existir mundos habitables.

Después de siglos de observación, la Parker Solar Probe demuestra que el Sol todavía guarda secretos capaces de transformar nuestro conocimiento del universo.