El bebé salvado por policías sigue internado en estado crítico y con asistencia respiratoria

Fuentes calificadas confirmaron que el pequeño, identificado con las iniciales T.I.S., se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Niños, donde recibe asistencia respiratoria mecánica. Los profesionales monitorean permanentemente su evolución y evalúan las posibles consecuencias derivadas del tiempo que permaneció sumergido.

El accidente ocurrió alrededor de las 18 en una vivienda de Villa Lerga, en Rawson. Según la información reunida por la Policía, el niño cayó accidentalmente dentro de un tacho de pintura de 20 litros que contenía agua.