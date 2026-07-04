Tips para mantener la casa caliente durante la ola de frío

Detectar y sellar filtraciones en puertas y ventanas

Las aberturas concentran una proporción significativa de las pérdidas de calor en una vivienda: puertas, ventanas y tragaluces pueden ser responsables de hasta el 35% de la fuga total de energía, según el Departamento de Energía de Estados Unidos. Para identificarlas, se recomienda pasar la mano, una hoja de papel o una llama cerca de los marcos en días fríos. Sellar estas filtraciones es la intervención más efectiva y económica para mejorar el confort térmico, especialmente en los bordes inferiores de puertas y laterales de ventanas.

Instalar burletes adhesivos y barridos en aberturas

El uso de burletes, ya sea en ventanas o en la parte inferior de puertas exteriores, bloquea el ingreso de aire frío. Estos productos se venden en tiras o en formato tipo “barrido”, y pueden colocarse de forma rápida y reversible, lo que resulta ideal también para viviendas alquiladas. Chris Barnes, experto de Choice, resalta que las versiones de goma o tubos largos de tela rellenan eficazmente las rendijas y son una solución accesible para quienes buscan reducir fugas de aire sin grandes gastos.

Aplicar sellador acrílico o siliconado en grietas

Con el tiempo, las uniones entre el marco de la ventana o puerta y la pared pueden agrietarse y transformarse en canales de filtración. Los selladores acrílicos o siliconados se aplican fácilmente y, una vez secos, generan un sellado continuo que limita tanto la entrada de aire frío como posibles filtraciones de agua.

Colocar film o plástico de burbujas en ventanas simples

Para ventanas de un solo vidrio, el film plástico transparente o incluso el plástico de burbujas puede funcionar como una barrera térmica adicional. Según el Cold Climate Housing and Research Center (CCHRC), estos métodos pueden reducir hasta un 15% la demanda de calefacción en ventanas antiguas. Chris Barnes también menciona que el plástico de burbujas, aunque menos estético, proporciona una capa de aire aislante que ayuda a mantener la temperatura interior.

Usar cortinas gruesas y bien instaladas

Las cortinas son un complemento eficaz al sellado de aberturas, siempre que sean de materiales densos como lana o terciopelo y cubran bien el marco. Un estudio de la Universidad de Salford señala que cerrarlas al anochecer puede reducir la pérdida de calor entre un 15% y un 17%. Para maximizar el efecto, deben llegar hasta el piso, sobresalir al menos 15 cm de cada lado y superponerse en el centro.

Colocar alfombras en suelos desnudos

El suelo también puede ser una fuente de ingreso de aire frío, especialmente si tiene huecos entre las tablas. Extender alfombras durante el invierno ayuda a aislar el ambiente y proporciona mayor confort térmico bajo los pies, como recomienda Chris Barnes.

Elegir equipos de calefacción eficientes y de bajo consumo

Para calefaccionar con el menor gasto posible, es fundamental revisar la etiqueta de eficiencia energética de los aparatos. Paneles eléctricos de bajo consumo, radiadores eléctricos con termostato y aires acondicionados en modo calefacción son opciones eficientes, según los análisis provistos. Los caloventores y vitroconvectores, aunque populares, suelen tener un consumo más elevado. Si el presupuesto es limitado, los calefactores portátiles de columna de aceite representan una mejor alternativa para dormitorios, ya que consumen menos energía y resultan más seguros para hogares con niños.